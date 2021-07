Blue Origin de Bezos contre Virgin Galactic de Branson

Sir Richard Branson (à gauche) de Virgin Galactic et Jeff Bezos, fondateur de Blue Origin.

Richard Branson et Jeff Bezos sont sur le point de se lancer à quelques semaines d’intervalle, mais la limite exacte et l’expérience de leurs vols spatiaux sont devenues un point de discorde.

Virgin Galactic de Branson vole au-dessus de 80 kilomètres (ou environ 262,00 pieds), qui est l’altitude que les États-Unis reconnaissent comme la limite de l’espace, tandis que Blue Origin de Bezos vole au-dessus de 100 kilomètres (ou environ 328 000 pieds), ce qui est communément appelé la ligne Karman.

Après que Branson a déclaré qu’il prévoyait de lancer seulement neuf jours avant le vol spatial annoncé précédemment par Bezos, le PDG de Blue Origin, Bob Smith, a dénoncé l’approche de Virgin Galactic comme « une expérience très différente » car « ils ne volent pas au-dessus de la ligne Kármán ».

Le PDG de Virgin Galactic, Michael Colglazier, a répondu simplement: « Nous allons au-dessus de la ligne des astronautes », ajoutant qu’il s’agit de « la seule société commerciale à avoir fait voler des astronautes privés » à ce jour.

Dimanche, Branson prévoit de lancer le quatrième test de vol spatial de Virgin Galactic à ce jour. Il a fondé la société il y a 17 ans et tente maintenant de terminer les tests de développement cette année afin de pouvoir commencer à transporter des passagers du tourisme spatial au début de 2022. Blue Origin de Bezos a des objectifs au-delà du tourisme, mais le milliardaire vise également à voler jusqu’au bord. d’espace lors du premier lancement en équipage de la société le 20 juillet.

Le point central de la dispute entre les deux milliardaires est que la ligne où commence l’espace n’est pas une altitude universellement convenue, un fait que l’astrophysicien Jonathan McDowell a souligné dans une interview avec CNBC.

« Ce n’est pas comme si les États-Unis étaient à sens unique et que tout le monde était dans l’autre sens … il n’y a pas de véritable accord international », a déclaré McDowell.

Il existe diverses raisons pour lesquelles McDowell soutient que 80 kilomètres est la limite la plus claire de l’espace, telles que la mesure scientifique de l’atmosphère terrestre, la physique gravitationnelle et le précédent historique – y compris que la ligne originale de l’ingénieur hongrois-américain Theodore von Kármán était plus proche à 80 à 100.

McDowell est astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, qui a publié un article en 2018 avec plus de détails sur le débat sur la limite proposée de l’espace. La planète mineure (4589) McDowell porte son nom.