Le différend souligne que quelles que soient leurs ambitions démesurées pour l’avenir, la fortune actuelle des sociétés spatiales de M. Musk et de M. Bezos et la capacité de générer les profits nécessaires pour réaliser leurs rêves grandioses dépendent de préoccupations commerciales banales comme la joute pour les contrats gouvernementaux. .

La NASA a annoncé ce mois-ci que SpaceX de M. Musk était le seul gagnant de la compétition, battant Blue Origin et une troisième société, Dynetics of Huntsville, Ala., Un entrepreneur de la défense.

Jeff Bezos et Elon Musk, deux des hommes les plus riches du monde, tous deux rêvant de conduire l’humanité dans le système solaire, se battent pour la lune.

Il y a un an, la NASA a sélectionné trois modèles d’atterrisseurs lunaires, par SpaceX, Blue Origin et Dynetics, pour une étude plus approfondie. La NASA déciderait alors quelles conceptions elle financerait pour être construites pour les atterrissages lunaires.

La proposition de Blue Origin était une collaboration connue sous le nom de l’équipe nationale avec trois autres sociétés aérospatiales traditionnelles et expérimentées – Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper. L’atterrisseur qu’ils ont proposé ressemblait un peu à une version plus grande de celui utilisé pour les atterrissages sur la lune Apollo de la NASA dans les années 1960 et 1970.

SpaceX, en revanche, a proposé d’adapter une fusée géante appelée Starship qu’il développe pour des voyages sur Mars. SpaceX a testé des prototypes de Starship sur son site du sud du Texas, souvent avec des résultats explosifs.

Lors de précédents voyages sur la lune, la NASA était en charge des conceptions et des opérations, une approche qui a triomphalement battu l’Union soviétique sur la lune. Mais cela coûtait cher, et lorsque l’intérêt pour la lune s’est estompé, la technologie n’avait que peu de valeur pour le secteur privé.

Ces dernières années, la NASA s’est tournée vers des entreprises privées pour concevoir et exploiter des engins spatiaux afin de réduire les coûts des voyages spatiaux et de stimuler les entreprises commerciales hors de la Terre. Cela s’est avéré un succès pour les missions d’envoi de cargaisons, et maintenant d’astronautes, vers la Station spatiale internationale.

SpaceX, en particulier, a prospéré dans cette nouvelle approche entrepreneuriale des vols spatiaux. Sa fusée Falcon 9, utilisée pour les missions de la station spatiale, est désormais une bête de somme pour le lancement de satellites commerciaux. Et sa capsule Crew Dragon, qui a transporté vendredi un troisième chargement d’astronautes pour la NASA vers la station spatiale, sera également utilisée pour des manèges payés par de riches touristes de l’espace.

Blue Origin est en retard sur les réalisations de SpaceX. Son petit vaisseau spatial New Shepard testé avec succès est destiné uniquement à de courtes escapades suborbitales. Une plus grande fusée New Glenn actuellement en cours de développement sera en concurrence avec SpaceX et d’autres sociétés de fusées pour l’envoi de satellites en orbite, mais elle n’effectuera son vol inaugural qu’au moins 2022, deux ans plus tard que ce qui avait été initialement annoncé.

Les partenaires de Blue Origin ont cependant des décennies d’expérience spatiale.

La NASA a annoncé la compétition des atterrisseurs lunaires en 2018, et les responsables avaient déclaré à plusieurs reprises qu’ils voulaient choisir plus d’une entreprise pour assurer la concurrence afin de stimuler l’innovation et la redondance. En septembre dernier, Jim Bridenstine, alors administrateur de la NASA, a déclaré qu’il s’inquiéterait si la NASA ne choisissait qu’un seul modèle d’atterrisseur.