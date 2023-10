Blue Origin a annoncé son véhicule Blue Ring, sans Jeff Bezos

Cette semaine marque l’annonce de Blue Origin un nouveau produit sans un lancement flashy mettant en vedette le fondateur et bailleur de fonds Jeff Bezos. Est-ce un signe des choses à venir ?

La société spatiale a dévoilé un nouveau véhicule appelé Blue Ring, en fait un remorqueur spatial sous stéroïdes. Lars Hoffman, vendeur de Blue Origin, a déclaré à Aviation Week que le véhicule sera capable de transporter plus de 6 600 lb (près de 2 000 kg) de charges utiles sur diverses orbites à travers le système solaire. Elle utilisera une propulsion chimique et électrique qui n’a apparemment aucun rapport avec la gamme de moteurs qu’elle a développé pour ses autres véhicules.

Ce type de vaisseau spatial couteau suisse pourrait envoyer des satellites sur des orbites sur mesure, transporter des charges utiles de capteurs pour des scientifiques ou des entreprises, ravitailler d’autres engins spatiaux ou même les réparer s’ils sont équipés des outils robotiques appropriés.

Contrairement à la fusée New Shepard, à la fusée New Glenn, à l’atterrisseur lunaire Blue Moon ou aux stations spatiales accueillant des millions de personnes, le premier n’incluait pas d’apparition de Bezos. Et cela a précédé une transition planifiée à la direction de l’entreprise, avec le départ du PDG Bob Smith à la fin de l’année pour devenir remplacé par l’ancien dirigeant d’Amazon, Dave Limp.

Le bleu a été faisant allusion au projet pendant un certain temps maintenant. Dans un sens, il s’agit du prolongement naturel de l’activité de lancement espérée de Blue ; lorsque sa fusée New Glenn prendra enfin son envol, un remorqueur spatial serait un complément intéressant pour attirer une clientèle plus large. Mais la société affirme que le véhicule est conçu pour être lancé sur diverses fusées, notamment la Vulcan d’ULA et la Falcon 9 de SpaceX.

Le projet est confronté à une concurrence de plusieurs sources : Rocket Lab possède son étage de lancement Photon, qui peut envoyer de petits satellites sur des orbites sur mesure dans tout le système solaire. Northrop Grumman pilote déjà des véhicules de service spatial et Astroscale en construit un. Momentus est une entreprise dédiée à la fabrication de remorqueurs spatiaux. Firefly Space construit un remorqueur, tout comme Exolaunch. Mais l’Anneau Bleu tel qu’envisagé est nettement plus grand et plus performant que n’importe lequel des autres. ces véhicules.

« Cela va dépasser tous les autres véhicules de transfert orbital, remorqueurs et concepts propulsifs-ESPA qui existent », a déclaré Hoffman à Aviation Week.

Hoffman a dit le véhicule pourrait voler d’ici 2025, mais n’a pas révélé Combien cela va coûter. Il est disponible pour les clients dès maintenant, a déclaré un porte-parole de Blue Origin. Le bilan d’exécution de l’entreprise n’a pas été spectaculaire ; la FAA récemment fermé son enquête sur la panne d’un vaisseau spatial New Shepard sans équipage il y a plus d’un an et attend un nouveau lancement, tandis que sa fusée orbitale New Glenn attend toujours son voyage inaugural l’année prochaine.

Il y a également eu des signes d’indécision interne : Reuters signalé ce mois-ci, Blue était sur le point d’abandonner son projet de construire une station spatiale privée, Orbital Reef, dans le cadre d’un consortium avec plusieurs autres sociétés. L’entreprise a répliqué via les réseaux sociaux, déclarant : « Nous sommes pleinement engagés à travailler avec la NASA pour garantir une présence humaine continue en orbite terrestre basse. » Mais avec l’intensification des travaux sur son projet d’atterrisseur lunaire, qui dépend à son tour de certains technologie inédite et délicate– quelque chose doit céder.

Blue Origin est à un point d’inflexion intéressant. L’année prochaine, il pourrait enfin faire voler des fusées de manière régulière, en concurrence directe avec SpaceX. Lorsque Bezos a quitté son poste de PDG d’Amazon en 2021, beaucoup se sont demandé si cela l’amènerait à consacrer plus de temps et d’énergie à son entreprise spatiale. L’installation de Limp, qui a travaillé en étroite collaboration avec lui chez Amazon pendant de nombreuses années, est peut-être le signe que Bezos prend plus fermement les rênes.

D’un autre côté, Blue Ring pourrait être considéré comme le produit le plus pratique que l’entreprise ait jamais proposé, sans la grande vision de Bezos derrière les autres produits de l’entreprise : une fusée entièrement réutilisable, un atterrisseur lunaire et une station spatiale sont tous des efforts nouveaux pour une entreprise spatiale, mais un gros satellite capable de voler autour du système solaire est dans un certain sens plus simple, et peut-être motivé par la recherche du profit – quelque chose qui a été rare chez Blue mais qui pourrait offrir une discipline indispensable .

Avez-vous observé l’éclipse annulaire ce week-end ? Je n’ai pas eu une vue imprenable, mais les gens du parc national de Bryce Canyon ont pris une exposition à long terme vraiment frappante :

Photo: Service des parcs nationaux/Peter Densmore

Et avec toute l’attention que suscite le fait d’aller sur la Lune, je me demande à quoi ressemblera une éclipse solaire vue de la surface lunaire – ce qui est ce n’est pas une pensée originale.

La FAA a besoin de plus de ressources pour autoriser les lancements plus rapidement. Représentants de SpaceX, Virgin Galactic et Blue Origin a déclaré aux sénateurs américains que le bureau de la FAA du transport spatial commercial a besoin d’un personnel plus nombreux et de meilleure qualité, ainsi que de règles simplifiées pour suivre le rythme de l’industrie du lancement en plein essor. Ils ont également ajouté que le moratoire sur les règles relatives aux vols spatiaux habités privés devrait se poursuivre. Avec l’accélération du rythme des lancements de fusées – SpaceX a battu son record de lancement de 2022 en septembre – la refonte proposée est une évidence.

Est-ce vraiment le problème de Starship ? Avant l’audience, SpaceX a fait valoir ses arguments en le Washington Post et Ars Technica que la FAA freine le développement de Starship, la fusée lourde qui est vitale à la fois pour l’avenir de l’entreprise et pour les projets de retour sur la Lune de la NASA. Cependant, le retard actuel ne vient apparemment pas de l’évaluation du véhicule par la FAA, mais de problèmes persistants liés à la réglementation environnementale au port spatial de Boca Chica de l’entreprise, alors que le US Fish and Wildlife Service continue de peser sur les préoccupations environnementales. Cependant, des experts externes en matière de conformité et les propres employés de l’entreprise mettent en garde depuis des années contre le contournement de ces règles, et le fait que l’analyse des débris de SpaceX se soit révélée inadéquate lors du dernier lancement n’a pas aidé.

La question à 170 milliards de dollars. Il y a de grands rêves pour une économie lunaire, mais les détails pour y parvenir restent un peu nébuleux. Entrez dans la DARPA.avec un nouveau projet visant à réunir des entreprises axées sur l’espace et à recueillir des données spécifiques sur les lacunes technologiques qui pourraient empêcher les profits sur la Lune.

Hawkeye 360 ​​lève 10 millions de dollars grâce au partenariat avec Lockheed. La startup de surveillance par radiofréquence a complété son tour de série D avec un accord qui comprend des plans pour développer de nouvelles technologies avec l’entrepreneur de défense coté en bourse.

Starlink a une autre opportunité de conflit. La guerre en Ukraine a contribué à faire du service Internet Starlink de SpaceX un nom bien connu et lui a valu des contrats de défense lucratifs. Aujourd’hui, au moins un responsable israélien est impatient de activer le service pour aider à assurer les communications à la suite des attaques brutales contre des civils par le Hamas la semaine dernière. Pendant ce temps, SpaceX vante un nouvel accord pour fournir un service Internet à Qatar Airways, propriété du gouvernement qui abrite également les dirigeants du Hamas.

Le fondateur de Capella quitte son poste de PDG. Payam Banazadeh est reculer des fonctions de direction de la société de radars spatiaux, tandis que Frank Backes, vice-président senior de Kratos Defence and Security Solutions, prend la relève en tant que nouveau cadre supérieur. Capella a subi des revers, notamment la perte d’un nouveau satellite lors d’un échec de lancement en septembre, mais la transition est présentée comme un moyen de se concentrer sur l’obtention de davantage de contrats gouvernementaux.

Les entreprises spatiales lèvent 3 milliards de dollars au troisième trimestre. Les gens de Space Capital disent que l’investissement spatial privé est en hausse de 17 % sur un anmais notez que nous voyons moins d’entreprises en phase de démarrage obtenir du soutien et qu’une grande partie de l’intérêt des investisseurs se porte sur les contrats gouvernementaux – pas très loin de ce que nous entendons des sociétés de capital-risque de la Silicon Valley.

