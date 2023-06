Blue Moon lance une saison estivale colorée – Shaw Local

GRAYSLAKE – La Blue Moon Gallery lance la saison estivale avec de nouvelles expositions chargées de couleurs, de textures et d’idées sensationnelles de 18h à 21h le 24 juin.

Trois nouveaux artistes invités présentent des peintures et des assemblages sur toile. Frank Fitzgerald de Lindenhurst, peintre et éducateur, présente une nouvelle collection de peintures acryliques mettant en vedette «des champignons fantastiques et des fleurs fabuleuses». Chaque pièce présente une palette de couleurs vibrantes et une exploration fantaisiste de l’architecture des champignons et des fleurs dans le paysage de banlieue. Chaque toile est un régal pour les sens.

Les trois visages d’Eve de Terry Luc (Photo fournie par Terry Luc)

« Pour les champignons et les fleurs, le processus de croissance et de développement commence sous le sol dans l’obscurité », a déclaré Fitzgerald dans un communiqué de presse. « Les coins du paysage suburbain peuvent être épluchés pour révéler les rencontres féeriques d’une symphonie chromatique. Ces investigations reflètent le relâchement psychologique que peut connaître la société après une période de solitude et de renouveau. Mon souhait est que mes œuvres d’art transmettent des sentiments de grand bonheur et d’excitation joyeuse.

Mimi Peterson de Racine, Wisconsin, artiste visuelle, conservatrice, poète, essayiste et défenseure de l’art et des sciences humaines, présente une série d’assemblages peints sur toile présentant des vues aériennes de terrains imaginaires caractérisés par des plans plats, des mouvements ondulants et un kaléidoscope fascinant de couleurs et d’ombres profondes. Dans ses assemblages, les formes et formes créées avec du bois, du métal et d’autres matériaux trouvés se transforment en collines et vallées alors que les signes de personnes, de lieux, de saisons et de végétation sont absorbés par les écotones environnants.

« Les frontières sont tracées et redessinées, qu’il s’agisse de systèmes galactiques, de nations ou de gerrymandering », a déclaré Peterson dans le communiqué. « Les lieux sont nommés et renommés, les gens immigrent. De tels changements sont souvent le résultat d’une crise mondiale, mais au lieu de disparaître, les sociétés pluralistes sont maintenues en vie dans l’art hybride d’aujourd’hui. Mon travail a une affinité pour le hasard et l’expérimentation alors que je cherche un centre de gravité.

Les expositions de Fitzgerald et Peterson seront exposées à la galerie jusqu’au 6 août. La galerie est également ouverte le week-end de 13 h à 16 h.

L’artiste pop-up invité Terry Luc de Northbrook exposera une collection de peintures acryliques pop-art et cubisme moderne dans une exposition pop-up spéciale, en plein air, d’une seule nuit « sur les briques » lors de la réception d’ouverture de la galerie le 24 juin, le temps le permet. Faire l’expérience de l’art de Luc est une explosion de couleurs du mythique, de l’exotisme et de l’autre monde. Ses compositions présentent des juxtapositions d’images emblématiques de la culture pop avec des décors surréalistes. Le résultat est un art vibrant, mystérieux et saturé de couleurs qui attire votre attention avec son style unique.

L’artiste invitée du mois dernier, June Ambro de Kenosha, Wisconsin, continue d’offrir son art céramique unique à la galerie jusqu’au 6 juillet. Ambro crée des pièces fonctionnelles bidimensionnelles, tridimensionnelles et des objets sculpturaux en utilisant l’argile comme médium principal. Sa poterie distinctive présente des surfaces richement stratifiées utilisant le pinceau, le dessin, le grattage, la sculpture, les engobes, la terre sigillée et les glaçures.

La galerie, située au 18620 Belvidere Road à Grayslake, sera également ouverte au public de 13 h à 16 h le 25 juin et les fins de semaine. La galerie expédie des œuvres d’art à des acheteurs dans tout le pays.

Pour plus d’informations, appelez la directrice de la galerie Kendra Kett au 224-388-7948 ou visitez www.thebluemoongallery.com