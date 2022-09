Blue Mass merci – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Le 11 septembre, une messe bleue spéciale a eu lieu à l’église St. Patrick pour honorer tous nos premiers intervenants. Le célébrant était le père Matt Lamoureux, pasteur. Les premiers intervenants de la région ont participé aux uniformes de cérémonie. Le chef de la police de Yorkville, Jim Jensen, et le chef adjoint Behr Pfizenmaier ont fait un excellent travail pour faire passer le message à tous les services de police et d’incendie de la région.

Merci au service de police d’Aurora et au Yorkville American Post 489 pour avoir fourni le Color Guard et présenté les couleurs pendant que la congrégation récitait le serment d’allégeance. Merci à l’assemblée Bishop Roger L. Kaffer #3232 qui a fourni la garde d’honneur des Chevaliers de Colomb, dirigée par les maréchaux du district de l’État de l’Illinois, Ty Simmons et David Wokem.

Le St. Patrick Men’s Club et les Yorkville Knights of Columbus, God’s Divine Mercy Council #14463 ont fourni la nourriture et les boissons à la réception après la messe. Remerciements particuliers à Pat et Mike Engelhardt, et aux Lady Knights Auxiliary pour avoir préparé et servi les rafraîchissements .

Enfin, merci à Nelson Funeral Home pour les belles cartes de prière à Saint Michel Archange, patron de la police, et à Saint Florian, patron des pompiers. La délicieuse pizza servie à la réception a été rendue possible grâce à l’aide de Papa John’s à Yorkville.

À tous les premiers intervenants, nous disons : Merci pour votre service.

Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu bénisse l’Amérique.

James Zbella

Député Grand Chevalier,

Chevaliers de Colomb de Yorkville,

Conseil de la Miséricorde Divine de Dieu #14463

Yorkville