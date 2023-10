Blue Jays vs Twins : tout ce que vous devez savoir sur la série AL wild-card

Les Blue Jays de Toronto reviennent en séries éliminatoires de la MLB pour une deuxième année consécutive, et ils savent maintenant à qui ils affronteront.

Les Twins du Minnesota accueilleront les Blue Jays pour leur série de wild-cards au meilleur des trois de la Ligue américaine à partir de mardi.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le classement des équipes avant le premier match.

DÉMARRAGE DU Pitch

Geais bleus: Pour une équipe qui était censée être un poids lourd offensif, Toronto peut remercier ses lanceurs de les avoir ramenés en séries éliminatoires.

Kevin Gausman (12-9, 3,16 ERA) devrait débuter dans le premier match. Le premier lancer du droitier est son splitter (une balle rapide à doigts fendus). Lancée comme une balle rapide traditionnelle, un changement de prise fait chuter brusquement la balle à l’approche du marbre et laisse les frappeurs poursuivre un lancer qui se trouve en dehors de la zone de frappe.

Jose Berrios (11-12, 3,65), Chris Bassitt (16-8, 3,60) ou Yusei Kikuchi (11-6, 3,86) pourraient également prendre le monticule dans la série.

Statistique intéressante: Les Blue Jays ont été la seule équipe à avoir quatre lanceurs (Gausman, Bassitt, Kikuchi, Berrios) titulaires au moins 31 matchs cette saison. Aucune autre équipe n’a eu plus de deux lanceurs qui ont atteint cette marque.

Nombre de lanceurs avec 31+ départs cette année : 4 – TOR

3 – 0 équipes

2 – PHI ATL PIT MIN SEA BAL NYY

1 – 11 équipes

0 – 11 équipes pic.twitter.com/dWvLHMU7Rb —@CodifyBaseball

Jumeaux: Le Minnesota compte deux lanceurs étoiles, Pablo Lopez (11-8, 3,66) et Sonny Gray (8-8, 2,79), qui ont suscité le buzz de Cy Young cette année.

Le partant projeté du premier match, Lopez, n’est derrière que Gausman dans l’AL pour les retraits au bâton, tandis que le partant projeté du deuxième match, Gray, se trouve derrière seulement l’as des Yankees Gerritt Cole et le lanceur des Padres Blake Snell dans toute la ligue ERA.

Les 234 retraits au bâton de Pablo López sont 60 de plus que son précédent record. Il a crédité le # MNTwins l’exhortant à développer une nouvelle balayeuse. « Je suis extrêmement reconnaissant. » « J’aime les statistiques, j’aime les faits. Au moment où ils m’ont apporté toutes sortes de des chiffres et des informations, j’étais déjà convaincu par l’idée. pic.twitter.com/WOrYeuifA2 —@AaronGleeman

Joe Ryan (11-10, 4,51) sera probablement le troisième homme, tandis que Kenta Maeda (6-8, 4,23) et Bailey Ober (8-6, 3,52) complèteront la rotation d’une unité qui s’est combinée pour mener le groupe. MLB en retraits au bâton (1 545).

Pitch de secours

Geais bleus: Toronto était occupé à la date limite des échanges, faisant venir une paire de bras des releveurs des Cardinals de St. Louis, le joueur clé étant Jordan Hicks.

Hicks (3,29 ERA) a une vitesse moyenne d’un peu plus de 100 mph sur sa balle rapide et s’est imposé comme un homme de préparation (prenant le ballon en septième ou huitième manche) devant Jordan Romano, plus proche (36 arrêts, 2,90 ERA).

Romano a connu des moments difficiles lors de ses dernières apparitions pour Toronto, accordant sept coups sûrs et quatre points mérités en 2,2 manches de travail.

Le plus proche des Blue Jays, Jordan Romano, mène l’enclos des releveurs de Toronto, mais a connu des sorties difficiles vers la fin de la saison régulière. (David Berding/Getty Images)

Jumeaux: Le plus proche Jhoan Duran (3-6, .245) mène un enclos des releveurs efficace du Minnesota. Le joueur de 25 ans a terminé septième dans l’AL cette saison avec 27 arrêts.

Jhoan Duran #59 des Twins est septième de la Ligue américaine avec 27 arrêts. (Adam Bettcher/Getty Images/Fichier)

Le plus grand joker des Twins sera Brock Stewart (2-0, 0,65), qui a été exceptionnel dans son rôle plus tôt dans la saison avant d’être absent pendant près de trois mois à partir de juin en raison d’une blessure au coude. L’ancien Blue Jay n’est apparu que dans trois matchs depuis.

Griffin Jax (6-10, 3,86) semble être l’autre lanceur le plus impliqué.

FRAPPANT

Geais bleus: Les bâtons de l’équipe étaient devenus froids lors de leur série contre les Yankees avant de reprendre vie contre les Rays.

Bo Bichette (moyenne au bâton .306, 20 circuits), Vladimir Guerrero Jr. (.264 BA, 26 HR) et George Springer (.258 BA, 21 HR) sont les pierres angulaires de l’alignement au bâton.

On comptera sur Vladimir Guerrero Jr., à gauche, et Bo Bichette, pour fournir l’offensive dont les Blue Jays de Toronto ont besoin pour une course en profondeur lors des séries éliminatoires de 2023. (Mark Blinch/Getty Images)

La convocation de fin de saison, Davis Schneider (.276 BA, huit HR) a fourni une étincelle bien nécessaire alors que Bichette était sur la liste des blessés, mais le cogneur moustachu a été un peu en mauvaise posture ces derniers temps et a eu du mal à se remettre. les appels des arbitres.

Aucun frappeur de la MLB cette saison n’a eu un pourcentage plus élevé de lancers hors zone appelés frappes contre lui que Davis Schneider. pic.twitter.com/8Msac2AszX —@CodifyBaseball

Jumeaux: L’approche de l’offensive des Twins cette saison a été en grande partie par comité, le Minnesota partageant la tête de l’AL pour les circuits avec 233 bien qu’aucun joueur ne se classe dans le top 20. L’unité dans son ensemble ne se classe que 21e en moyenne au bâton à .243, mais compense avec sa puissance, se classant septième dans la MLB à la fois en pourcentage de slugging (.427) et en slugging sur base plus (OPS) à .753.

Le voltigeur droit Max Kepler mène l’équipe avec 24 circuits, 66 points produits et est deuxième pour les coups sûrs avec 114, et occupera probablement la quatrième place dans l’ordre des frappeurs des Twins.

Mad Max fracasse son 24ème home run de la saison 💥#MNTwins pic.twitter.com/u23gjwyCON —@BallySportsNOR

Édouard Julien, 24 ans, originaire de Québec – qui opère principalement comme premier frappeur des Twins – a fait sensation lors de sa saison recrue, menant l’équipe en pourcentage de base à .381, et est quatrième en OPS à .840.

Carlos Correa – qui a été mis à l’écart en raison d’une blessure au pied au cours des deux dernières semaines – devrait être prêt pour les séries éliminatoires. Le joueur de troisième but Royce Lewis – qui n’a disputé que 58 matchs cette année mais a été le frappeur le plus efficace des Twins en action limitée – est également une possibilité de réintégrer l’alignement.

LA DÉFENSE

Geais bleus: L’équipe se classe septième pour le pourcentage global de joueurs défensifs et a le sixième moins d’erreurs commises par ses joueurs défensifs.

Ils comptent également Kevin Kiermaier, triple vainqueur du Gold Glove, dans le champ central, connu pour voler des circuits aux joueurs adverses.

Jumeaux: Le fielding est un domaine dans lequel les Twins ont surclassé la majorité de la MLB, se classant troisième en pourcentage global de fielding et commettant le troisième moins d’erreurs de la ligue.

Correa (arrêt-court) et Kepler (volant droit) possèdent tous deux les troisièmes meilleurs taux défensifs à leur poste.

Mode Troll activé Joyeux anniversaire à Carlos Correa de la part de tout le monde sauf José Ramírez 😭 pic.twitter.com/wuW8B4HKwU —@MLBEurope

GÉRANT

Geais bleus: John Schneider a une fiche en carrière de 135-101 en saison régulière avec Toronto, et une fiche de 0-2 en séries éliminatoires après le balayage de l’an dernier aux mains des Mariners de Seattle.

Le taux de réussite des défis de relecture de Schneider pour la saison s’élève à 34,6 pour cent (18 des 52 défis au total ont été réussis).

Le manager des Blue Jays, John Schneider, montré sur cette photo d’archive, cherchera à mener son équipe plus profondément dans les séries éliminatoires que lors de leur apparition abrégée en 2022. (Cole Burston/Getty Images)

Jumeaux: Rocco Baldelli a un record en carrière en saison régulière de 375-333. Comme son homologue torontois, Baldelli est sans victoire en séries éliminatoires, après une fiche de 0-5 lors de ses apparitions en 2019 et 2020.

Baldelli, le manager AL de l’année 2019, a un taux de réussite plus élevé dans les défis de relecture cette année que son homologue torontois, avec 47,1 pour cent (16 sur 34 défis totaux).