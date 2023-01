Blue Jackets et Patrik Laine explosent sans récompense dans la défaite contre Nashville

Ce n’était pas vraiment un match de hockey mémorable pour les deux clubs.

Mais s’il y avait une image durable de la défaite 2-1 des Blue Jackets à Nashville mardi, c’était l’ailier gauche des Jackets Patrik Laine qui composait son énorme tir sur réception et le faisait exploser – encore et encore et encore – sur le gardien de but des Predators Kevin Lankinen .

On ne peut qu’imaginer les dégâts sur le corps de Lankinen après celui-ci, principalement grâce à Laine, qui est devenu un exemple extrême des malheurs offensifs qui ont frappé presque l’intégralité de la liste des Blue Jackets.

Laine a eu 16 tentatives de tir stupéfiantes, dont 10 tirs au but sur Lankinen. Mais il n’a jamais pu percer lors d’une autre soirée frustrante à la patinoire – cette fois Bridgestone Arena – pour les Blue Jackets, qui ont trois victoires toute la saison sur la route.

Les Jackets ont réussi 40 tirs au but, leur deuxième plus haut total de la saison, mais n’ont marqué qu’en troisième période et n’ont pas pu se rallier tard (plus à ce sujet dans un instant) contre un club de Nashville qui avait désespérément besoin de points. pour rester en vie dans la chasse aux séries éliminatoires de la Conférence Ouest.

Laine atteignait ses places il y a deux matchs lorsqu’il a réussi son 10e tour du chapeau en carrière à Detroit. Mardi, cependant, sa portée était légèrement hors cible, a-t-il déclaré.

“Ce sont de mauvais coups”, a déclaré Laine. « Ça ne va pas traverser la poitrine (de Lankinen). C’est juste un fait. Quand vous ne trouvez pas les bons endroits, ça n’ira probablement pas. Je continuerai à tirer. Ça va entrer à un moment donné.

C’était un résultat familier pour les Blue Jackets, qui se sont installés à la dernière place du classement général après que Chicago se soit rallié pour battre Buffalo en prolongation.

Mais ce n’était pas un effort familier. Cela n’avait rien à voir avec le match de lundi contre les Rangers de New York, au cours duquel les Blue Jackets ont été somnambules pendant deux périodes avant de lancer une charge infructueuse en troisième période.

Les Blue Jackets ont été retranchés en compétition mardi, clairement remontés par le retour dans l’alignement du centre de deuxième année Cole Sillinger, qui avait été laissé de côté lors des deux derniers matchs. Sillinger n’a pas marqué, mais il a été plus impliqué et plus abrasif… un peu comme il l’a été pendant la majeure partie de sa saison recrue.

Ils ont également obtenu un jeu stellaire devant le filet du gardien de but Daniil Tarasov, qui n’avait pas joué depuis le 23 décembre, mais a effectué 26 arrêts sur 28 et était tout ce que vous voudriez qu’il soit, grand, patient et particulièrement fort au début du match lorsque le Les prédateurs sont sortis en volant.

« Ho hum, non ? » a déclaré l’entraîneur des Blue Jackets, Brad Larsen. « Il n’a pas joué depuis deux ou trois semaines. C’est un gars très apaisant. Prend beaucoup de (le) filet. Je pensais qu’il était vraiment bon.

Tarasov a mérité un meilleur sort à quelques reprises cette saison. Dans ses huit défaites en match complet, les Blue Jackets ont marqué 13 buts.

GUS, GUS, GUS 💥 pic.twitter.com/HtpBqxxQJt — Vestes bleues de Columbus (@BlueJacketsNHL) 18 janvier 2023

Le seul but marqué par les Blue Jackets est survenu à 9:01 de la troisième période. Gus Nyquist, qui n’avait pas marqué en neuf matchs, a finalement réussi un rebond autour du filet lorsque le suivi d’Emil Bemstrom sur un tir de Jack Roslovic s’est retrouvé sur son bâton avec Lankinen sur l’autre poteau.

Le jeu offensif froid de Nyquist ces derniers temps cadre parfaitement avec de nombreux autres joueurs de cette liste qui devraient marquer.

Johnny Gaudreau n’a inscrit que deux buts à ses 16 derniers matchs. Le tour du chapeau de Laine contre Detroit sont ses seuls buts en 12 matchs. Sillinger n’a pas marqué en 23 matchs. Roslovic n’a pas marqué en 17. La recrue Kent Johnson n’a pas marqué en 12, tandis que Bemstrom est sans but en neuf.

Le jeu de puissance – devrions-nous même y aller? – a disputé six matchs sans marquer de but et est classé dernier dans la LNH avec seulement 14,4 %. Il a semblé plus efficace avec la recrue Kirill Marchenko au milieu, mais est toujours allé 0 pour 3 mardi.

« C’était certainement un meilleur effort que (la défaite de lundi contre les Rangers) », a déclaré Nyquist. « Mais nous n’avons obtenu aucun point, donc c’est difficile. Nous aimerions gagner maintenant. C’est difficile de faire de la luge sur les victoires. On doit continuer à travailler.

« Nous devons trouver un moyen de marquer plus de buts. Le gardien a fait quelques arrêts, mais ce n’est pas une excuse.

Larsen n’était pas du tout contrarié par la façon dont les Blue Jackets ont joué. Et, quant à Laine, il veut qu’il continue à tirer.

Les 10 tirs au but sont les deuxièmes plus de sa carrière. Laine a réussi 13 tirs au but le 2 janvier 2020, lorsqu’il a joué pour Winnipeg lors d’un match contre Toronto.

Le dernier jeu des Blue Jackets à totaliser 10 tirs au but dans un match a été le défenseur Zach Werenski le 6 novembre 2021.

“J’adore”, a déclaré Larsen. “Yeah j’aime ça. Son coup est tellement bon. S’il continue à tirer comme ça, il sera récompensé.

«La seule fois où il fait semblant et passe la porte arrière, ce gardien de but se tiendra juste devant lui. Avez-vous vu à quelle distance (Lankinen) sortait? Maintenant, il devient une menace à chaque fois qu’il tire dessus. Ces (défenseurs) ne semblaient pas trop disposés à se mettre devant (lui) après quatre ou cinq d’entre eux.

« C’est super qu’il tire. Nous avons besoin de plus de cela.

(Photo de Patrik Laine et Andrew Peeke : Mark Zaleski / Associated Press)