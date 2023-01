Blue Jackets, Elvis Merzlikins a présenté un joyau défensif dans une autre défaite

Donnez le crédit aux Blue Jackets pour cela, au moins ils ont trouvé une autre façon de perdre dimanche.

Les Blue Jackets ont déployé l’un de leurs meilleurs efforts défensifs de la saison et, ce n’est pas un hasard, le gardien de but Elvis Merzlikins a connu sa meilleure sortie depuis des mois, s’installant après avoir accordé un but dévié sur le premier tir du match.

En fin de compte, le résultat était le même que tant d’autres. Les Blue Jackets, malgré une bousculade folle avec un patineur supplémentaire dans la dernière minute, ont perdu 1-0 contre les Capitals de Washington avant 18 573 à Capital One Arena.

« C’était un excellent match de notre part, du gardien de but jusqu’au bout », a déclaré l’entraîneur des Blue Jackets Brad Larsen aux journalistes à Washington DC. « Notre niveau de compétition était très, très élevé. Nous avons eu une tonne de regards. Leur gardien était bon.

Le gardien des Capitals Darcy Kuemper, qui a remporté la Coupe Stanley avec le Colorado la saison dernière, a réalisé 38 arrêts pour son 29e jeu blanc en carrière.

« Nous avons eu des occasions où nous aurions pu marquer et aurions probablement dû marquer », a déclaré l’ailier gauche des Blue Jackets Patrik Laine, qui a réussi neuf tirs au but, dont deux dans les 41 dernières secondes avec un patineur supplémentaire.

“Nous n’avons tout simplement pas pu terminer ce soir.”

Les Blue Jackets ont perdu neuf matchs consécutifs sur la route, égalant un record de franchise établi au début de la saison 2005-06. La dernière victoire sur la route remonte au 2 décembre à Winnipeg.

Mais ce match n’a pas eu l’impression de « trop tôt » que la plupart des matchs sur la route des Blue Jackets ont eu cette saison. En fait, ce fut l’un des meilleurs matchs défensifs que les Jackets ont disputés cette saison à presque tous les égards.

Considérer:

• Les Blue Jackets ont limité Washington à seulement 19 tirs au but, égalant un creux de la saison pour les tirs contre. Cela a été un problème majeur pour Columbus, qui est entré dans le match en accordant le deuxième plus grand nombre de tirs de la ligue (35,5 par match).

• À peine cinq soirs plus tôt, Washington a réussi 37 tirs au but et battu les Blue Jackets 6-2 au Nationwide Arena.

• Les Capitals étaient non seulement bien reposés — ils étaient absents samedi — mais ils ont accueilli à nouveau deux joueurs de premier plan dans leur alignement, le centre Nick Backstrom (hanche) et l’ailier Tom Wilson (genou) après avoir raté la première moitié de la saison.

• Merzlikins n’a pas accordé moins de trois buts dans aucun de ses matchs complets cette saison, mais il a repoussé les 18 derniers tirs qu’il a affrontés dimanche.

“Nous étions vraiment bons devant lui”, a déclaré Larsen. “C’était un bon match devant lui, un match dont il avait besoin.

« Le premier but… c’est un but de la malchance. On pouvait voir la frustration, mais ensuite il s’est bien installé. Nous avons minimisé ceux qui sont vraiment dangereux.

À 2:43 du premier, Erik Gustafsson de Washington a décoché un tir du cercle gauche qui a été dévié par le patin gauche du défenseur des Blue Jackets Tim Berni, modifiant la trajectoire de la rondelle et lui permettant de passer devant Merzlikins jusqu’au premier poteau.

Quelques minutes plus tard, un tir des Capitals du cercle droit a traversé Merzlikins mais a frappé le poteau éloigné derrière lui et est resté hors du filet. Merzlikins a effectué un solide arrêt du pavé droit sur Wilson à 8:30 de la première période.

Comme la plupart des entraîneurs de la LNH, Larsen parle rarement à ses gardiens pendant le match. Mais lorsque Merzlikins s’est dirigé vers le banc pendant le premier temps mort de la télévision, Larsen a été vu en train de lui parler, une sorte de discours d’encouragement.

“Le départ a été un peu… Je pense que j’ai donné trop de rebonds et je n’étais pas vraiment là”, a déclaré Merzlikins. « C’est ce que j’ai ressenti, comme si je n’étais vraiment pas là.

“Pendant cette publicité, j’ai même dit à Lars que je devais me réveiller. Je n’avais aucune excuse. J’étais frais. J’avais besoin d’un meilleur départ. C’était risqué. J’ai eu de la chance. Au milieu de la période, je me suis réveillé et j’ai commencé à ressentir le jeu. »

Les Blue Jackets ont réussi deux supériorités numériques en troisième période et 14 tirs au but en troisième période, mais n’ont rien pu déjouer Kuemper.

Les 72 dernières heures ont été intéressantes pour les Blue Jackets.

Vendredi, Larsen les a soumis à l’entraînement le plus difficile qu’ils aient eu depuis le camp d’entraînement, mettant l’accent sur les «exercices de combat» et promettant de continuer jusqu’à ce que les Blue Jackets fassent de la compétition une de leurs habitudes.

Il y avait encore quelques passagers lors de la victoire 4-3 en fusillade de samedi contre la Caroline, a déclaré Larsen, mais on avait l’impression que chaque joueur était retranché dimanche. C’est peut-être une vaine consolation après une autre défaite, mais ce n’est pas dénué de sens non plus.

“Nous en avons parlé avant le seul entraînement que nous avons eu avant le match de la Caroline, et j’ai l’impression que nous avons intensifié les choses lors des deux derniers matchs”, a déclaré Laine. “C’est ce que la norme aurait dû être toute l’année, et ça va être comme ça le reste de l’année.

«Nous allons l’accélérer à partir d’ici. Vous devez être satisfait de la façon dont nous avons joué les deux derniers matchs. Parfois, vous n’obtenez pas les résultats, mais il y a beaucoup de points positifs lors des deux derniers matchs.

(Photo: Amber Searls / États-Unis aujourd’hui)