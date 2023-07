Blue Ivy presque aussi grande que Beyonce au mariage de la mère de Jay-Z : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Ce duo mère-fille connaît la mode ! Bien que Beyoncé41 ans, et sa fille, Lierre bleu11 ans, ont épaté sur scène au Tour du monde de la Renaissance spectacles ces derniers mois, les deux ont été aperçus stylés alors qu’ils assistaient au mariage de Jay Zsa mère, Gloria Carter, à New York le 2 juillet (voir PHOTOS ICI). En se promenant dans la Grosse Pomme, le hitmaker « CUFF IT » avait l’air élégant dans une robe rose tendre avec un châle à plumes.

Bien sûr, Queen B a veillé à ce que ses accessoires correspondent à sa palette de couleurs. Beyonce a complété le joli look rose avec des talons à bout ouvert, des boucles d’oreilles gouttelettes et des lunettes de soleil. La femme de 41 ans a même ajouté un sac à main rose avec un cœur digne de l’occasion romantique. Pendant ce temps, Blue avait l’air chic dans une robe verte soyeuse et des mini-talons violets. La préadolescente a noué ses tresses couleur corbeau en une queue de cheval basse et accessoirisée avec des boucles d’oreilles gouttelettes et un collier en argent.

Beyoncé et son petit étaient accompagnés de la maman du chanteur, Tina Knowles, 69. Alors qu’elle se dirigeait vers Tribeca 360 à Manhattan avec sa famille, Tina s’est jumelée avec Bey et a opté pour une robe rose poudré. La fière grand-mère a complété l’ensemble avec un châle blanc et a opté pour des ballerines pour le mariage. Peu de temps après que des photos de Beyonce et Blue ont atterri sur réseaux sociauxde nombreux fans du gagnant du Grammy ont profité des commentaires pour se réjouir de leur apparence.

« Beyoncé était tellement réelle quand elle a dit que Blue Ivy allait être petite et avoir des pièces vintage au moment où elle arrivera en ville – elle a l’air si adorable », a tweeté un admirateur, tandis qu’un autre a répondu, « Elle est presque aussi grande que sa mère. » Pendant ce temps, un troisième fan n’a pas pu s’empêcher d’admirer la relation que la fillette de 11 ans et sa maman semblent avoir. « J’adore voir la belle relation entre mère et fille. Blue Ivy et Beyoncé semblent avoir une relation si amoureuse, et c’est aussi très agréable de voir un parent soutenir son enfant et être présent pour lui », ont-ils déclaré. a jailli.

Ce n’est pas non plus la première fois que Blue fait la une des journaux cette année, car beaucoup ont été impressionnés par ses performances lors de la tournée mondiale de sa mère. Depuis que sa mère a donné le coup d’envoi des concerts très attendus, son fils aîné a dansé aux côtés des danseurs de secours de Bey et a épaté les foules. Beaucoup vidéos de Blue dansant sur scène sont depuis devenus viraux avec BeyHive la félicitant pour ses mouvements. « J’adore [sic] comment à chaque émission, elle a pris plus confiance en elle », un fan tweetétandis qu’un autre plaisanté« Le TRÔNE est sécurisé. »

La fière mère de trois enfants s’est même rendue sur Instagram le 29 mai pour s’extasier sur les derniers spectacles de danse de sa fille. « Ma belle première-née, je suis si fière et reconnaissante d’être ta maman. Tu nous apportes tant de joie, mon doux ange », a légendé Beyonce au carrousel de photos et de vidéos de Blue. Beyonce et Jay-Z ont accueilli Blue environ quatre ans après leur mariage en 2008. Plus tard, en 2017, les jumeaux de Beyonce Rumi et monsieur étaient nés.

