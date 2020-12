Une nomination aux Grammy Awards est une récompense prestigieuse.

Et la fille aînée de Beyoncé et Jay-Z, Blue Ivy, huit ans, a la chance de prendre un gong après que la Recording Academy ait annoncé que la mère vedette de Destiny Child était en lice pour le meilleur clip vidéo pour Brown Skin Girl – qu’elle est créditée comme un artiste vedette sur.

Blue Ivy – qui fournit la voix dans l’ouverture et la fin de la chanson à succès – n’était pas à l’origine sur la liste des nominés, mais ces derniers jours, les Grammys ont mis à jour son site Web et le surnom du jeune peut être vu.

Rejoindre Blue Ivy sur la liste, depuis qu’elle a été modifiée, est le chanteur Wizkid – qui chante dans la chanson et joue dans la vidéo.







(Image: Getty Images pour NARAS)



Le rappeur américain SAINt JHN – qui figure sur la piste mais qui n’a pas participé à la vidéo – n’est pas répertorié comme nominé.

Les fans sauront si le petit a remporté le prix aux Grammys 2021 qui devraient avoir lieu le 31 janvier.

2020 a été une grande année pour Blue Ivy et elle gagne déjà de l’argent malgré son jeune âge.

Plus tôt cette année, elle a décroché son premier rôle rémunéré dans l’industrie du divertissement en tant que narratrice très mignonne du livre audio Hair Love.

Talented Blue a prêté son talent vocal pour donner vie au livre – basé sur le court métrage oscarisé de Matthew A Cherry -.







(Image: Getty Images)



L’histoire se concentre sur un père afro-américain qui tente de coiffer les cheveux de sa fille pour la première fois.

Il a été publié pour la première fois en mai 2019 et présente des illustrations de Vashti Harrison.

En plus de sa fille Blue, Beyoncé et son mari Jay sont également parents de jumeaux Sir et Rumi, trois ans.

Beyoncé a récemment expliqué comment sa parentalité avait changé au milieu du verrouillage du coronavirus.







(Image: Getty Images pour Disney)



La chanteuse a déclaré à Vogue: « Je suis devenue un meilleur auditeur. Blue est très intelligente, et elle est consciente qu’il y a un changement, mais c’est mon travail en tant que parent de faire de mon mieux pour garder son monde aussi positif et sûr que possible. être pour un enfant de 8 ans. «

Elle a poursuivi: « Mon meilleur conseil c’est d’aimer [your children] plus difficile que jamais.

«J’ai fait savoir à ma fille qu’elle n’est jamais trop jeune pour contribuer à changer le monde. Je ne sous-estime jamais ses pensées et ses sentiments, et je vérifie avec elle comment cela l’affecte», a déclaré le hitmaker de la Formation.

