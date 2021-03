Blue Ivy Carter brille de mille feux parmi une génération d’enfants de célébrités qui sont en passe de devenir eux-mêmes des stars. Certains sont plus avancés dans leur carrière, mais l’interpolation n’est pas en reste.

Voici quelques autres enfants de célébrités qui ont également reçu le gène de la renommée, semble-t-il:

Angela Simmons: Cette fille de la royauté hip-hop connaît un peu la célébrité.

Son père est Joseph Simmons, mieux connu sous son nom de scène Rev. Run, du groupe emblématique Run-DMC. Son oncle Russell Simmons a cofondé Def Jam Recordings, et sa tante (l’ex de Russell) Kimora Lee Simmons Leissner était un mannequin qui a aidé à créer sa marque Baby Phat le uniforme de hip-hop au début des années 2000.

Le jeune Simmons a accumulé un CV de télé-réalité commençant par « Run’s House » et « Growing Up Hip Hop ». Maintenant, elle donne à ses fans un aperçu des coulisses de sa vie de femme d’affaires et de mère d’un fils de 4 ans avec la nouvelle émission « Just Angela », qui doit faire ses débuts sur AspireTV le 30 mars.

Son introduction à la célébrité est arrivée tôt, a-t-elle récemment déclaré à CNN.

«J’ai l’impression qu’à la maternelle, la première année, c’est quand j’ai reconnu l’ampleur de qui était mon père parce que les parents demandaient des photos», dit-elle. « Je me dis, pourquoi voudriez-vous une photo de mon père? »

Mais avec cela est également venue l’éthique de travail, et si la femme de 33 ans a déclaré que son père n’avait jamais poussé aucun de ses enfants à être sous les projecteurs, Angela Simmons se réjouit de la possibilité pour le public d’apprendre qui elle est vraiment.

« Je pense qu’il y a toujours une idée fausse de qui les gens pensent que je suis par rapport à qui je suis réellement, c’est pourquoi (la nouvelle émission) est plutôt cool », a-t-elle déclaré. « Je sais que tu penses parce que tu m’as regardé grandir ou d’où je viens, je devrais être comme ça, mais non, c’est en fait comme ça que je suis. »

Hailey Bieber: Avant d’être la plus grande Belieber du monde, elle était Hailey Baldwin, fille de l’acteur Stephen Baldwin et de sa femme, Kennya Deodato Baldwin, dont le père est le pianiste / compositeur / producteur primé aux Grammy Awards Eumir Deodato.

C’est tout à fait le pedigree, et Mme Bieber, maintenant âgée de 24 ans, peut remercier son célèbre père de l’avoir aidée à rencontrer l’homme qui allait devenir son mari.

L’aîné Baldwin a présenté sa jeune fille d’alors à la pop star adolescente de l’époque dans le hall de l’émission « Today », expliquant qu’ils avaient apprécié sa musique.

Des années passeraient, pendant lesquelles Hailey deviendrait un modèle à succès et co-animateur de la série télévisée « Drop the Mic » avec le rappeur et acteur Method Man.

Alors qu’elle reconnaît que se marier à 21 ans (Justin avait 24 ans à l’époque) est «incroyablement jeune», elle a déclaré au magazine Elle qu’elle pense que ce qu’ils sont les a mis en place pour le succès.

« Bien que je pense que pour quelqu’un comme moi et quelqu’un comme Justin, (c’est différent) », a-t-elle déclaré à la publication. « Nous avons vu beaucoup de choses pour notre âge. Nous avons tous les deux vécu suffisamment de vie pour savoir que c’est ce que nous voulions. »

Emma Roberts: La célèbre actrice Julia Roberts a involontairement mis sa nièce sur la voie de la célébrité.

Emma Roberts a déclaré au magazine Allure en 2015 qu’elle était jeune sur le tournage du film de sa tante « Erin Brockovich » lorsqu’elle a attrapé le virus pour la première fois.

«Je courais me cacher dans sa caravane de maquillage et j’entendais:« Où est Emma? Il est temps d’aller au lit! Elle doit rentrer à la maison! »» Le plus jeune Roberts a rappelé. « Je me souviens que c’était comme un camp d’été, juste le sentiment de créativité. »

Elle a eu raison de travailler avec la série Nickelodeon « Unfabulous ».

L’actrice âgée de 30 ans est fermement établie dans l’industrie avec des rôles principaux dans plusieurs saisons de la série FX « American Horror Story » et « Scream Queens » de Fox. Et si son père, Eric Roberts, est également acteur, il est bien trop tôt pour prédire si le fils nouveau-né d’Emma suivra dans l’entreprise familiale.

Le Kardashian / Jenners: Je n’ai même pas assez de temps pour énumérer tous leurs noms, sans parler de leurs réalisations.

Disons simplement que les enfants de Robert Kardashian, Kris Jenner et Caitlyn Jenner (anciennement Bruce Jenner) sont la quintessence des enfants de parents célèbres qui ont décroché le jackpot de la célébrité.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘Le faucon et le soldat de l’hiver’

Marvel va Marvel.

C’est-à-dire que cela va donner aux fanboys et aux fangirls (les fans, peut-être?) Ce qu’ils veulent.

Et après le succès de la série « WandaVision », nous avons maintenant « The Falcon and the Winter Soldier » de Marvel Studios, mettant en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson, également connu sous le nom de Falcon, et Sebastian Stan dans le rôle du soldat Sgt. James Buchanan « Bucky » Barnes.

Le critique de CNN, Brian Lowry, a écrit que les forces derrière l’émission « ont astucieusement construit leur série pour tirer parti de la stratégie épisodique hebdomadaire de leur maison de diffusion en continu (ou comme les enfants l’appelaient la` `télévision »), transformant chaque baisse du vendredi en l’équivalent d’un film première quand il n’y en avait pas d’importants à proprement parler. »

La série est diffusée chaque semaine sur Disney +.

‘Invincible’

Le créateur de « The Walking Dead », Robert Kirkman, nous a offert cette émission de super-héros animée pour adultes basée sur la bande dessinée Skybound / Image du même nom.

Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley ont créé la bande dessinée et la série raconte l’histoire de Mark Grayson (Steven Yeun), 17 ans, le fils du super-héros le plus puissant de la planète, Omni-Man (JK Simmons).

Mais alors que l’adolescent développe ses propres pouvoirs, il découvre que l’héritage de son père n’est peut-être pas aussi héroïque qu’il y paraît.

« Invincible » commence à diffuser vendredi sur Amazon Prime.

«Mauvais voyage»

Si vous étiez fan de « Bad Grandpa », nous avons quelque chose de nouveau pour vous.

Le producteur de cette aventure est de retour avec cette comédie torride à caméra cachée sur une paire d’amis qui se lancent dans un road trip dans lequel ils entraînent de vraies personnes dans leurs farces.

Eric André, Lil Rel Howery et Tiffany Haddish sont les vedettes.

Le film commence à être diffusé vendredi sur Netflix.

Deux choses à écouter:

Vanessa Carlton est allée beaucoup plus loin que « A Thousand Miles » depuis qu’elle a eu ce succès en 2001.

Elle a même été sollicitée pour être à Broadway dans « Beautiful: The Carole King Musical ».

Maintenant, elle est sort une version de luxe de son album de l’année dernière. « Love Is an Art – Deluxe » commémore le premier anniversaire de son dernier album studio et comprendra un morceau bonus et deux démos.

Il tombe vendredi.

Un autre album attendu vendredi est « OK Orchestra » du trio AJR.

Les trois frères, Adam, Jack et Ryan Met, mettent beaucoup à leur créativité.

« Nous voulons que chaque chanson soit un concept dont personne n’a jamais parlé auparavant », a déclaré Ryan Met à American Songwriter. « Nous essayons de ne pas nous copier. Je pense que pour faire face à cela, nous disons simplement: » Allons plus loin. Faisons mien encore plus profondément dans nos vies. « »

Une chose dont il faut parler:

Selon Demi Lovato, elle est désormais « californienne sobre » après une overdose en 2018 qui, selon elle, a failli lui prendre la vie.

Pour Lovato, cela signifie qu’elle pourrait à l’occasion boire ou fumer un peu de marijuana.

« Je ne me sens vraiment pas à l’aise pour expliquer les paramètres de mon rétablissement aux gens », a-t-elle déclaré à « CBS Sunday Morning ». « Parce que je ne veux pas que les gens regardent mes paramètres de sécurité et pensent que c’est ce qui fonctionne pour eux … parce que ce n’est peut-être pas le cas. »

Une telle déclaration ne manquera pas de susciter un débat dans la communauté du rétablissement, qui est bien consciente que, pour beaucoup, la semi-sécurité peut être une pente glissante.

Quelque chose à siroter

Malheureusement, j’apprends beaucoup de choses sur le deuil ces jours-ci.

La mort de mon père bien-aimé il y a plus d’un mois à cause de Covid-19 m’a fait plonger dans les émotions complexes pour lesquelles il n’y a pas de «taille unique».

C’est pourquoi j’ai été particulièrement intrigué par la publication de Riley Keough sur son compte Instagram vérifié à propos de la formation de doula de la mort.

Keough, qui est la fille de Lisa Marie Presley et la petite-fille d’Elvis, a perdu son frère Benjamin en juillet dernier. Il avait 27 ans.

Les doulas de la mort aident les mourants et leurs proches à mieux naviguer dans le processus. L’actrice a fait valoir un point qui m’est venu souvent à l’esprit ces dernières semaines.

«Je pense qu’il est si important d’être éduqué sur la mort et la mort conscientes de la même manière que nous nous éduquons sur la naissance et l’accouchement conscient», a-t-elle écrit. « Nous nous préparons rigoureusement pour l’entrée et n’avons aucune préparation pour notre sortie. »

La mort fait partie de la vie, et peut-être que si nous la comprenions davantage, nous en serions à la fois moins effrayés et plus reconnaissants de vivre.