Blue Ivy chante avec Beyonce à Dubaï : vidéo – Hollywood Life

Lors de son premier concert en quatre ans, Beyoncé a partagé la scène avec son adorable fille Blue Ivy Carter! La superstar de la pop a invité sa fille de 11 ans, avec qui elle partage Jay Zpour la rejoindre en chantant “Brown Skin Girl” lors d’une représentation privée pour l’ouverture de l’hôtel de luxe Atlantis The Royal à Dubaï le samedi 21 janvier, selon des images de fans divulguées en ligne, car le lieu aurait interdit les appareils d’enregistrement, y compris les téléphones portables Téléphone (s.

Maintenant pourquoi Blue Ivy mange Beyoncé comme ça pic.twitter.com/AzjxRtgkhw — 𝕊𝔸𝕄𝕀 (@yoncesprint_) 22 janvier 2023

Beyonce tenait la main de Blue Ivy alors qu’ils se tenaient au centre de la scène entourés de choristes. Le hitmaker “Ring The Alarm” a porté une robe dorée exquise, tandis que l’interpolation fashionista a enfilé une fabuleuse robe rouge remplie de franges scintillantes. Ressemblant à un mini-moi de sa mère emblématique, Blue Ivy a également montré quelques mouvements de danse, tandis que Beyonce a frappé les notes aiguës.

Dans d’autres clips secrètement capturés lors de l’événement, on peut voir Beyonce interpréter “Crazy In Love” et “Naughty Girl” de son premier album solo de 2003, Dangereusement amoureuxsa ballade emblématique “Halo” et le groove fluide “Drunk In Love” de son album éponyme de 2013, et l’hymne le plus récent, “Freedom”, de son album visuel révolutionnaire Limonade. La chanteuse a été payée 24 millions de dollars pour marquer son retour triomphal sur scène depuis qu’elle a séduit les foules pour la dernière fois lors de Coachella en 2018, par TMZ.

“Se você ama mulheres de pele marrom, eu quero que me ajudem a cantar esta canção.” — Beyoncé avec Blue Ivy avant de chanter Brown Skin Girl juntas. ❤️ pic.twitter.com/YObsgDuL39 — Accès Beyoncé | Compte Fan (@beyonceaccess) 21 janvier 2023

Bien sûr, le concert n’a fait qu’ajouter aux rumeurs d’une tournée mondiale, qui ont commencé à se répandre après la sortie massivement réussie de son album. Renaissance. Page 6 a rapporté en décembre qu’une “annonce officielle était attendue dans les prochaines semaines” avec un coup d’envoi pour le Renaissance tournée début 2023. Ce sera sa première tournée solo depuis qu’elle Formation tournée à l’appui de son album, Limonade, en 2016.

Le concert de Dubaï fait également suite à l’annonce de la collaboration de Beyonce avec Britney Spears tombé à travers. Une source proche de Britney a déclaré HollywoodLa Vie que l’accord ne serait pas possible “en raison d’un conflit d’horaire”. Les Stans des princesses de la pop n’auront plus qu’à attendre et voir si leur duo de rêve se réalisera toujours !

