Blue Ivy Carter portait un costume bleu au Gala Wearable Art : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Chris Pizzello/Invision/AP/Shutterstock

Blue Ivy Carter était une nuance de son élégance unique lors de sa participation au 5e gala annuel d’art portable du WACO Theatre Center le 22 octobre. Blue Ivy, 10 ans, accompagnait ses parents, Beyoncé et Jay Z, tout en portant un costume de la même couleur que son nom. Bey, 41 ans, a partagé quelques photos de son aîné sur son Instagram le 27 octobre, dont une d’elle à côté de Blue. La photo montrait non seulement le maquillage des yeux assorti de Blue, mais la quantité de bling qu’elle portait à l’événement. Blue arborait des boucles d’oreilles scintillantes, une chaîne argentée et ce qui semblait être un sac à main orné de bijoux. Blue était une vision de l’élégance moderne avec ses gants noirs et ses grosses bottes à talons.

Beyoncé a également partagé une photo de sa famille, dont Jay-Z, 52 ans, et sa mère, Tina Knowles-Lawson, alors qu’ils posaient à côté du perron de la rue pour l’événement. Cette photo a probablement été prise avant que Blue Ivy ne décide de sortir son portefeuille et de faire une offre sur la paire de boucles d’oreilles en diamant Lorraine Schwartz que sa grand-mère portait ce soir-là. Tina, 68 ans, a participé à la vente aux enchères pour collecter des ressources pour soutenir WACO (“Where Art Can Occur”) et ses programmes de mentorat artistique et jeunesse, qui sont “dédiés à l’autonomisation des artistes de Los Angeles, des jeunes et des histoires de l’Afrique”. diaspora.”

Blue Ivy s’est lancée dans une guerre d’enchères pour les boucles d’oreilles que sa grand-mère portait, offrant avec désinvolture 80 000 $ pour les bijoux. Elle a perdu la guerre contre le PDG de Mielle Organics Monique Rodriguezqui a placé l’enchère gagnante de 105 000 $.

L’événement avait pour thème «Harlem Nights», qui, selon le site Web, a aidé les participants à «revivre l’histoire de Harlem et à entrer dans la nuit, célébrant la mode des années 1920-50. Après deux ans d’absence, ce sera une soirée mémorable. Les présidents d’honneur de la soirée étaient Beyoncé Knowles-Carter, Bianca Lawson, Kelly Rowland, michelle williamset Solange Knowles. La nuit aussi célébrée Angela Bassette (Prix de l’icône du cinéma et de la télévision) et Marc Bradford (Art Icon Award) tout en présentant des hommages musicaux et des performances de Chloé Bailey, Andra Day, et Halle Bailey. Kéké Palmer a été répertorié comme hôte, avec Étoile Jones superviser la vente aux enchères d’art.

Blue Ivy a offert 17 000 $ pour une peinture d’un jeune Sidney Poitier à la Wearable Art Gallery 2018, selon Salon de la vanité signalé. Même après avoir augmenté son enchère à 19 000 $, elle a perdu la guerre des enchères contre Tyler Perry. Ne voulant pas rentrer chez elle les mains vides, elle a ensuite placé l’enchère gagnante de 10 000 $ sur une œuvre d’art de 36 “x 36” composée de livres de droit et de médecine déconstruits.