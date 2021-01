Tina Knowles laisse sa petite-fille douée la mettre à niveau.

BeyoncéLa célèbre maman de a partagé une photo avec Instagram le jeudi 28 janvier de l’impressionnante métamorphose que la fille de 9 ans du chanteur « Upgrade U » Blue Ivy Carter venait de lui donner.

«Ma talentueuse petite-fille Blue a maquillé mon visage aujourd’hui», a écrit Tina dans la légende. « Elle n’a que 9 ans, pouvez-vous l’imaginer à 15 ans en train de me maquiller? She Beat My Face [heart emoji] Ça va me faire économiser beaucoup d’argent sur les frais de maquilleuse. »

De toute évidence, Blue a retenu une chose ou deux des compétences glamour des membres de sa famille, alors qu’elle clouait le délicat smoky eye, l’arcade sourcilière et la touche de couleur de sa grand-mère sur les lèvres. Surveillez vos arrières, beauté YouTubers.

Ce n’est pas la première fois que Tina prouve à quel point elle est fière du jeune nominé aux Grammy Awards.

Le 10 janvier, Tina a partagé des images de Blue présentant des mouvements de danse sérieux tout en écoutant Ciara« Gimmie Dat » de 2010 dans un cours de ballet. Comme Tina l’a observé à l’époque, le style accrocheur de la fille lui a rappelé des comparaisons avec les membres de sa famille superstar, y compris sa tante Solange Knowles.