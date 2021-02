Blue Ivy Carter brille dans la nouvelle campagne de maman Beyoncé

La fillette de 9 ans a modelé la collection capsule «Icy Park» de maman, qui sortira vendredi.

Dans les publicités, Beyoncé est près de sa fille, qui d’un seul coup porte une veste courte et des baskets de la ligne streetwear. Bleu tourne et saute et jette un signe de paix, tout en portant un pantalon brillant et un masque de créateur.

La mère de Beyoncé, Tina Knowles-Lawson, a révélé qu’à l’origine, Blue ne faisait même pas partie de la campagne et s’est juste «insérée» dans celle-ci.

« Ma belle petit-bébé Blue Ivy ressemble à un petit super mannequin dans son Ivy Park », a écrit Knowles-Lawson sur Instagram. « Swing your hair Blue !!!!! Elle s’est insérée dans ce tournage. Non, elle n’était pas censée y être! Elle traînait juste et s’est habillée et je suppose qu’elle a dit ‘Je ne vais pas vous dire pourrais faire, je vais te montrer. J’adore cet esprit agressif My Blue Blue !!!! «