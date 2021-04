Les fans de combat commencent à s’asseoir et à remarquer la combattante novice « La Loba », qui a amélioré son record à 2-1 alors qu’elle envahissait Breeden avec une rafale de frappes contre la cage pour rebondir après la défaite lors de son dernier combat dans le cadre de vendredi. Combate la carte mondiale « Mexique vs USA » de Miami, en Floride

Lucero Acosta revient dans la colonne des victoires!#CombateGlobalpic.twitter.com/H4hD6JzduT – Alex Behunin (@AlexBehunin) 17 avril 2021

La victoire, et la manière dont elle l’a obtenue, indiquent qu’il pourrait bien y avoir un nouveau nom dans le MMA féminin qui pourrait bien honorer à la fois les événements principaux et les couvertures de magazines à l’avenir – et surtout si elle peut afficher un peu plus gagne comme celui qu’elle a réalisé vendredi.

« Du bleu dans ses cheveux, des implants comme ça, et ça baise les gens. Elle vit bien, « a écrit un fan de combat en réponse au travail manuel d’Acosta dans la cage, tandis qu’un autre a écrit qu’ils »j’adore le voir« tout en publiant des photos mettant en évidence la combinaison de beauté et de muscle d’Acosta.

Malgré seulement trois combats sur son record professionnel vendredi soir, Acosta a déjà rassemblé un public respectable sur les réseaux sociaux de plus de 50000 fans sur Instagram – et ce chiffre devrait encore augmenter après avoir montré ses talents si efficacement contre Breeden.

D’autres défis attendent certainement le combat qui reste un joueur prometteur dans l’un des sports les plus difficiles du monde, mais il est clair que la jeune femme de 26 ans a des outils – et le look – dont elle aura besoin pour l’aider dans son voyage.