Blue Cross Blue Shield du Massachusetts va lancer des soins primaires virtuels avec Carbon Health, Firefly Health

Blue Cross Blue Shield du Massachusetts offrira l’année prochaine une nouvelle option de soins primaires virtuels grâce à des partenariats avec Carbon Health et Firefly Health.

L’assureur a déclaré que l’offre, disponible à partir du 1er janvier, sera incluse dans la “majorité” de ses plans de santé commerciaux. Les membres choisiront un fournisseur de soins primaires via Carbon ou Firefly, et ils pourront accéder aux soins primaires, aux soins de santé mentale et aux références vers des fournisseurs en personne de leur réseau si nécessaire.

Blue Cross a déclaré que les membres peuvent s’attendre à un partage des coûts de 0 $ pour les visites de santé primaire et mentale avec les cliniciens de leur équipe de soins virtuels, à condition qu’ils répondent aux exigences de leurs plans. Par exemple, les membres éligibles au régime Saver/HSA doivent d’abord respecter leur franchise.

“De plus en plus de consommateurs utilisent les soins virtuels et profitent de ses avantages, notamment une plus grande commodité et un prix abordable”, a déclaré le directeur commercial de Blue Cross, Patrick Gilligan, dans un communiqué.

« Nous sommes ravis d’offrir aux membres l’accès à deux cabinets de soins primaires offrant les modèles de soins primaires virtuels les plus complets que nous ayons vus. Ils vont au-delà des soins primaires traditionnels pour aider les membres à prendre le contrôle de leur santé d’une manière pratique et adaptée à leur mode de vie. .”

LA GRANDE TENDANCE

Un certain nombre d’entreprises de santé numérique ont lancé des services de soins primaires virtuels, arguant qu’ils pourraient être plus rentables et plus faciles d’accès pour les patients. Le géant de la télésanté Teladoc Health a d’abord lancé son programme de soins primaires, appelé Primary360, disponible pour les payeurs l’année dernière.

Il a depuis élargi son offre avec la livraison de médicaments et la collecte d’échantillons à domicile pour les tests de laboratoire. La société s’est également associée à Trustmark Health Benefits pour lancer un premier plan de santé virtuel.

Ce printemps, CVS Health a annoncé son propre service de soins primaires virtuel. Amazon pourrait également devenir un acteur plus important dans l’espace avec son acquisition prévue de 3,9 milliards de dollars du fournisseur de soins primaires hybrides One Medical. Cependant, peu de temps après avoir annoncé l’accord, Amazon a révélé son intention de fermer son service de télésanté, Amazon Care, à la fin de l’année.

Pendant ce temps, Firefly Health a lancé l’année dernière son propre plan de santé virtuel destiné aux petites et moyennes entreprises, peu de temps après une augmentation de 40 $ de la série B.

Carbon Health a levé un énorme 350 millions de dollars en 2021. Il a ensuite acquis la société de surveillance à distance des patients Alertive Healthcare, une chaîne de cliniques de soins d’urgence du New Jersey, deux cliniques chaînes en Arizona et en Californieet un groupe de cliniques en Californie du Sud.

La société a connu une période difficile au début de l’été, comme un certain nombre de autres entreprises de santé numérique et de technologies de la santé. Il a annoncé qu’il licenciait 250 employés, soit environ 8% de la main-d’œuvre mondiale du fournisseur de soins hybrides.