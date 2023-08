Blue Beetle Streaming, VOD et DVD Dates de sortie potentielles

Le prochain opus de l’univers DC vient de sortir en salles. Blue Beetle a la lourde tâche d’introduire un nouveau super-héros dans son univers cinématographique.

Dans les bandes dessinées, Blue Beetle est apparu pour la première fois en 1939, mais son incarnation originale ne ressemble en rien à celle apparaissant dans le film. Jaime Reyes est en fait la troisième itération du super-héros. Il a fait ses débuts dans l’univers DC en 2006, héritant des super pouvoirs de Ted Kord. Il s’est lié d’amitié avec un autre justicier nommé Booster Gold et a ensuite rejoint les Teen Titans et Justice League.

Compte tenu des récentes luttes des films DCEU, il est difficile de prédire l’avenir de Blue Beetle. James Gunn et Peter Safran prévoient un nouveau départ pour l’univers cinématographique. Pour l’instant, il n’y a aucune information sur l’implication de Jaime Reyes.

Si vous ne prévoyez pas de regarder Blue Beetle dans les salles, vous vous demandez peut-être quand le film arrivera sur les services de streaming. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand Blue Beetle pourrait-il sortir sur les services de streaming ?

Blue Beetle est une production de Warner Bros. Discovery, ce qui signifie que le film atterrira sur Max aux États-Unis et devrait être disponible sur Now (le service de streaming de Sky) au Royaume-Uni.

La date exacte de sortie en VOD n’a pas encore été établie. Cependant, les superproductions DC arrivent généralement en streaming environ 60 jours après la sortie cinématographique, il est donc prudent de supposer que Blue Beetle pourrait devenir disponible en VOD. fin octobre 2023.

Quant à l’abonnement Max, le forfait de base coûte 9,99 $ par mois. Vous pouvez acheter l’abonnement The Now Cinema pour 9,99 £ par mois.

Quand Blue Beetle pourrait-il sortir en VOD, DVD et Blu-ray ?

Encore une fois, aucune date de sortie pour la sortie numérique ou physique de Blue Beetle n’a été révélée, mais nous pouvons prédire quand elles pourraient l’être.

D’autres films de DC (tels que The Flash) sont sortis en VOD environ un mois avant d’atteindre les services de streaming. Donc, mi-automne 2023 est notre estimation de la date de sortie du film en VOD.

Les versions papier coïncident généralement avec la version en streaming, donc un Octobre/Novembre 2023 date pour cela est notre meilleur pari.

Comment regarder Blue Beetle maintenant

Première de Blue Beetle le vendredi 18 août 2023, donc pour le moment, la seule façon de regarder le film est dans les salles. Aux États-Unis, vous pouvez obtenir des billets auprès des cinémas AMC, Fandango, Atom Tickets, Cinemark et MovieTickets.com. Au Royaume-Uni, vous pouvez commander des billets via Cineworld, Odeon, Empire, Vue et Showcase.

Histoires liées :