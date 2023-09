Blue Apron va être acquis par Wonder Group pour 103 millions de dollars

Scott Eisen | Actualités Getty Images | Getty Images

Entreprise de kits repas Tablier bleu annoncé Vendredi, elle a accepté de se vendre à la société d’alimentation et de restauration Wonder Group, fondée par l’entrepreneur Marc Lore, pour 103 millions de dollars. L’opération, à 13 dollars par action, représente une prime significative par rapport au prix par action de Blue Apron à la clôture de jeudi, soit 5,49 dollars. La vente couronne des années de hauts et de bas pour Blue Apron, autrefois leader dans la livraison de repas à domicile. Ces derniers mois, l’entreprise a évolué pour devenir une entreprise plus entreprise à actifs légersvendant son infrastructure opérationnelle au fournisseur de repas californien FreshRealm pour 50 millions de dollars et licenciant une partie importante de sa main-d’œuvre. « La marque Blue Apron et les produits que nos clients connaissent et aiment resteront les mêmes, avec davantage d’opportunités d’expansion des produits à l’avenir », a déclaré vendredi Linda Findley, PDG de Blue Apron, dans un communiqué.

Un passé mouvementé

Blue Apron est depuis longtemps embourbé dans des difficultés stratégiques depuis son apogée au milieu des années 2010. L’entreprise a été fondée en 2012, se présentant comme un moyen plus simple de préparer des repas faits maison. Des boîtes sont arrivées à la porte du client avec des ingrédients pré-portés et des recettes pour créer les plats de son choix. L’entreprise ciblait spécifiquement les professionnels travaillant dans les grandes villes et qui disposaient de moins de temps pour faire leurs courses et cuisiner. En 2015, l’entreprise obtenu un financement de 135 millions de dollars de grands bailleurs de fonds, dont Fidelity Investments, pour une valorisation de 2 milliards de dollars, le Wall Street Journal rapportait à l’époque. L’entreprise a même réalisé des bénéfices au premier deux trimestres de 2016époustouflant les investisseurs potentiels avant une éventuelle introduction en bourse. Blue Apron est devenu public en juin 2017 à 10 dollars par action et à une valorisation d’environ 1,89 milliard de dollars. La société prévoyait initialement une fourchette de 15 à 17 dollars par action, mais a abaissé son prix par action projeté à la suite d’Amazon acquisition de Whole Foods Market, annoncée quelques semaines seulement avant l’introduction en bourse. Le titre Blue Apron a gagné peu de terrain le jour de son ouverture. À ce moment-là, le vent avait déjà commencé à tourner pour le secteur des kits repas. Blue Apron a enregistré une perte de 52 millions de dollars au premier trimestre 2017 sur un chiffre d’affaires de 245 millions de dollars. Ce seul trimestre de pertes rivalisait avec celui de l’entreprise déficit en année pleine par rapport à 2016 de 54,9 millions de dollars. La concurrence s’est intensifiée pour Blue Apron, alors que d’autres entreprises de kits repas sont apparues sur la scène comme HelloFresh et Home Chef. Blue Apron domine toujours 40,3% du marché, Verge signalé à l’époquemais a perdu 17 % de sa part de marché depuis septembre 2016. HelloFresh est à la traîne avec 28 % de part de marché. Peu de temps après l’introduction en bourse, plusieurs remaniements ont eu lieu au sein de la haute direction de l’entreprise. Le co-fondateur et alors directeur de l’exploitation, Matthew Wadiak, a démissionné de son poste moins d’un mois après l’introduction en bourse, et le PDG Matt Salzberg a été remplacé par le directeur financier Brad Dickerson plus tard cette année-là, tandis que Salzberg est devenu président exécutif. Fin 2017, la situation semblait sombre : l’entreprise a déclaré dans son Rapport de fin d’année 2017 qu’elle avait perdu 15 % de sa clientèle d’une année sur l’autre, invoquant une diminution des dépenses marketing. Les pertes nettes en 2017 se sont élevées à 210 millions de dollars. En décembre de l’année suivante, les actions de Blue Apron étaient tombées en dessous de 1 $ par action et la société risquait d’être radiée de la Bourse de New York. Les investisseurs auraient été effrayés par l’acquisition de Whole Foods par Amazon, les dépenses de marketing élevées et les problèmes des centres de distribution.

Plan de sauvetage