BLU G72 Max annoncé avec Helio G37 et une batterie de 5 000 mAh

La société américaine BLU a annoncé son dernier smartphone baptisé G72 Max. Malheureusement, BLU n’a pas encore partagé de prix ou de dates de disponibilité, mais les spécifications suggèrent clairement un prix bas.

L’appareil est construit autour d’un grand panneau LCD IPS de 6,8 pouces à 90 Hz avec une résolution modeste de 720 x 1600 pixels et fonctionne sur un chipset MediaTek Helio G37. Il existe une configuration de mémoire unique – 4 Go de RAM couplés à 128 Go de stockage interne extensible. Nous avons vu pas mal d’options 3 Go/64 Go dans la même fourchette de prix, donc félicitations à BLU pour celle-ci.

À l’arrière de l’appareil, vous trouverez un appareil photo principal de 13 MP rejoint par deux autres capteurs non spécifiés, tandis que l’avant accueille un appareil photo selfie de 8 MP.











BLU G72 Max en noir, orange et vert

Le BLU G72 Max est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, mais sans aucune mention de vitesse de charge. Le G72 Max est livré avec Android 12 prêt à l’emploi.

