BLR vs DEL Dream11 Team Prediction: Bengaluru Bulls vs Dabang Delhi KC Check Captain, Vice-Captain et Probable Playing XIs pour le match PKL 2022-23 BLR vs DEL de samedi, 29 octobre, 19h30 IST

BLR vs DEL Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match PKL 2022-23 de samedi entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi KC: Dabang Delhi KC a lancé sa défense de titre sur une note prometteuse après avoir remporté cinq de ses sept premiers matchs. De plus, avec 133 raids réussis à son actif, Delhi a jusqu’à présent été l’équipe la plus titrée de la neuvième saison de la Pro Kabaddi League.

Cependant, la série de cinq victoires de haut vol de Delhi a pris fin après avoir été dominée par les Bengal Warriors, triples champions, plus tôt cette semaine.

Les chefs de file de Delhi viseront désormais à briser leur séquence de deux matchs sans victoire lorsqu’ils seront de retour en action dans la Pro Kabaddi League samedi. Les champions en titre, lors de leur prochain match de Pro Kabaddi League, affronteront les Bengaluru Bulls. Le match entre Bengaluru et Delhi se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex à Balewadi, Pune.

Delhi, lors de son dernier match en Pro Kabaddi League, a dû concéder une défaite 30-35 face aux Bengal Warriors.

Bengaluru, en revanche, aura des ambitions similaires lorsqu’il sera en action contre Delhi. Après avoir disputé un match nul 31-31 lors de son dernier match, Bengaluru visera à surclasser les champions en titre et à revenir sur la voie de la victoire.

Avant le match PKL de samedi entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi KC; voici tout ce que vous devez savoir :

BLR contre DEL Telecast

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Bengaluru Bulls vs Dabang Delhi KC PKL.

Diffusion en direct BLR contre DEL

Le match PKL entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi KC sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match BLR vs DEL

Le match BLR vs DEL PKL se jouera au complexe sportif Shree Shivchhatrapati à Balewadi, Pune, le samedi 29 octobre à 19h30 IST.

BLR vs DEL Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Bharat

Vice-capitaine : Naveen Kumar

XI de jeu suggéré pour BLR vs DEL Dream11 Fantasy Kabaddi :

Défenseurs : Mahender Singh, Vishal, Saurabh Nandal

Polyvalents : Neeraj Narwal, Ashu Malik

Raiders : Naveen Kumar, Bharat

Bengaluru Bulls vs Dabang Delhi KC Composition de départ possible :

Composition de départ prévue pour les Bengaluru Bulls : Vikash Kandola, Rajnesh, Mahender Singh, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Aman

Dabang Delhi KC Composition de départ prévue : Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan, Vijay Kumar

