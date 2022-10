BLR vs BEN Dream11 Team Prediction: Bengaluru Bulls vs Bengal Warriors Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match PKL 2022-23 de mercredi, 12 octobre, 19h30 IST

BLR vs BEN Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match PKL 2022-23 de mercredi entre Bengaluru Bulls et Bengal Warriors: Les Bengaluru Bulls seront déterminés à poursuivre sur leur lancée victorieuse alors qu’ils affronteront les Bengal Warriors mercredi lors de la neuvième saison de la Pro Kabaddi League (PKL). Le match entre Bengaluru et Bengal se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium.

Bengaluru a pleinement utilisé son avantage à domicile et a remporté ses deux premiers matches de manière convaincante. Lors de leur premier match de la saison, Bengaluru a enregistré une confortable victoire 34-29 contre les Telugu Titans. Bengaluru a dû faire face à une rude concurrence lors du prochain match contre Puneri Paltan. Cependant, une avance vitale de deux points a finalement aidé Bengaluru à sortir victorieux du concours passionnant contre Puneri Paltan.

A LIRE AUSSI : BWF Classement mondial : Lakshya Sen atteint la huitième position, son meilleur en carrière, en simple messieurs

Bengaluru, avec 10 points à son actif, se retrouve actuellement à la deuxième place du tableau des points PKL.

Pour Bengal, la neuvième saison de PKL n’a pas été remarquable jusqu’à présent. Le Bengale n’a pas pu assurer un début gagnant pour son voyage PKL 2022-23 après avoir été surclassé par Haryana Steelers.

Cependant, les vainqueurs de la septième saison ont scénarisé un retour rapide lors du prochain match et ont eu raison des Telugu Titans 25-45. Avec cinq points en deux matches, le Bengal occupe actuellement la cinquième position du classement PKL.

Avant le match PKL de mercredi entre Bengaluru Bulls et Bengal Warriors; voici tout ce que vous devez savoir :

BLR contre BEN Telecast

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Bengaluru Bulls vs Bengal Warriors PKL.

BLR vs BEN Diffusion en direct

Le match PKL entre Bengaluru Bulls et Bengal Warriors sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match BLR vs BEN

Le match BLR vs BEN PKL se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium à Bengaluru le mercredi 12 octobre à 19h30 IST.

BLR vs BEN Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Maninder Singh

Vice-capitaine : Vikash Kandola

Suggestion de jeu XI pour BLR vs BEN Dream11 Fantasy Kabaddi :

Défenseurs : Mahender Singh, Shubham Shinde, Saurabh Nandal

Polyvalents : Neeraj Narwal

Raiders : Maninder Singh, Vikash Kandola, Bharat

Bengaluru Bulls vs Bengal Warriors Composition de départ possible :

Composition de départ prévue pour les Bengaluru Bulls : Vikash Kandola, Mayur Kadam, Mahender Singh, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Aman

La formation de départ prévue des Guerriers du Bengale : Maninder Singh, Vaibhav Garje, Balaji D, Deepak Hooda, Shrikant Jadhav, Shubham Shinde, Girish Maruti

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici