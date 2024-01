BLOX est la maison de l’urbanisme, de l’architecture et du design à Copenhague

Promotion: le bâtiment BLOX multifonctionnel conçu par l’OMA et situé sur le port de Copenhague vise à promouvoir la réflexion interdisciplinaire pour aider à construire un avenir plus durable.

Abritant quatre organisations qui se concentrent sur l’architecture, le design et la créativité, BLOX accueille plus de 250 000 visiteurs chaque année, tandis que plus de 1 000 personnes travaillent dans le bâtiment.

Avec BLOXHUB, Centre danois d’architecture, DDC – Centre danois de designet Danemark créatif tous situés dans le bâtiment, il se veut être un « écosystème transdisciplinaire » axé sur la collaboration.

« Nous devons collaborer plus étroitement que jamais et innover au-delà des secteurs, des compétences et des frontières », a déclaré Majken Kalhave, directeur exécutif de Creative Denmark et membre de l’équipe de direction de BLOX. “Sinon, nous ne pourrons pas traduire notre programme commun de durabilité en pratiques.”

L’accent mis sur la collaboration entre les disciplines s’aligne sur les appels à l’action lancés lors du récent Congrès mondial des architectes de l’UIA, qui s’est tenu à Copenhague l’année dernière. Lors de l’événement, BLOXHUB a organisé un série de neuf conférences scientifiques notamment avec le directeur du Centre international sur le changement climatique et le développement (ICCCD), Saleemul Huq.

En offrant un espace aux professions de l’environnement bâti et des industries créatives, BLOX vise à encourager la discussion et la diffusion des informations nécessaires à la création dans un monde de plus en plus complexe.

“Les acteurs privés et publics intègrent de nouvelles connaissances et s’améliorent dans leur échange”, a déclaré Kalhave. “Vous ne pouvez pas y parvenir seul si vous voulez construire des espaces qui répondent à toute la vie”, a-t-elle poursuivi. “Nous sommes ici pour soutenir ce mouvement.”

Chacune des organisations au sein du bâtiment partage cet objectif, avec BLOXHUB, axé sur l’urbanisation durable, DDC – Danish Design Center visant à créer une croissance durable grâce au design, Creative Denmark mettant en valeur le travail des industries créatives du pays et Danish Architecture Center étant un centre international. destination proposant des visites et des expositions.

Les quatre organisations sont actuellement impliquées dans le projet soutenu par l’UE. Projet Désirqui vise à transformer les quartiers à travers l’Europe.

“C’est un projet important pour nous”, a déclaré Torben Klitgaard, PDG de BLOXHUB, qui fait partie de la direction de BLOX. “Cela illustre comment nos compétences combinées peuvent être mises à profit et relever plusieurs défis à la fois, tels que l’implication des citoyens, la résilience climatique et la priorisation de la biodiversité.”

En plus d’encourager la collaboration entre les disciplines, l’un des principaux objectifs de BLOX est d’impliquer le public aux côtés des professionnels dans les discussions croissantes autour de l’avenir de nos villes.

Grâce à des conférences, des expositions, des ateliers et des visites, plus d’un quart de million de personnes sont exposées aux discussions professionnelles qui se déroulent dans le bâtiment.

“Les citoyens sont les principaux acteurs du processus de construction et BLOX en est le reflet”, a poursuivi Klitgaard.

Plus tôt cette année, le Centre d’architecture danois a rempli son espace de modèles explorant l’histoire et l’avenir des bâtiments et des paysages de la ville. Baptisée Copenhagen in Common, l’exposition présentait la meilleure et la pire architecture de la ville.

L’année prochaine, il explorera l’impact physique et mental de l’architecture sur les gens à travers ses Exposition consciente, qui est créé en collaboration avec le cabinet d’architecture danois 3XN. Cette exposition poursuit la philosophie de BLOX consistant à engager les visiteurs à apporter un changement systémique.

“Si nous voulons repenser nos systèmes, nous devons prendre en compte ce qui est instinctivement significatif et souhaitable. Pour y parvenir, nous devons faire preuve de créativité pour rendre le choix durable irrésistible”, a expliqué Kalhave.

Ouvert en 2018, le bâtiment BLOX contient un espace de coworking et des appartements, ainsi que quatre organisations axées sur le développement durable. Il a été conçu par le studio néerlandais OMA comme une « mini-ville », avec une série de blocs empilés à vitrage vert disposés autour d’une route qui traverse le site.

Apprenez-en davantage sur BLOX sur son site web.

