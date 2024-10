C’était assez surprenant lorsque Rick Astley s’est associé aux rockers indépendants de Manchester, Blossoms, pour une série de reprises de Smiths il y a quelques années. Maintenant, alors que les feuilles de l’été Brat commencent à devenir dorées, ils se sont vraiment surpassés en apportant leur propre touche créative au « 360 » de Charli XCX pour la série de reprises Live Lounge de BBC Radio 1.

La production minimaliste d’AG Cook sur le « 360 » original est toujours un gagnant dans nos cœurs, mais Blossoms With Astley a étoffé ce petit riff de synthé dans un jam new-wave complet des années 80. Puis, sortis de nulle part, ils en font un medley et commencent à jouer « Music Sounds Better With You » de Stardust. C’est ce que j’appelle « tellement inspiré ». Découvrez-le ci-dessous.