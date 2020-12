Avec plus de 30 millions de ressortissants indiens vivant à l’étranger, il n’est pas surprenant que le monde soit familier avec la cuisine indienne. Les currys, les biryanis et le pain naan sont ce qui vient souvent à l’esprit lorsque l’on pense à la cuisine sud-asiatique.

Trèsind Studio propose une expérience culinaire indienne moderne au centre-ville de Dubaï. Euronews a rencontré le chef cuisinier du restaurant, Himanshu Saini. Il a fait découvrir aux gourmets de Dubaï les cuisines les moins connues de l’Inde.

Le chaat est un aliment de rue populaire en Inde. Le sens littéral de chaat est « lécher » et le plat tire son nom du fait qu’après avoir mangé le plat acidulé et épicé, les gens ont tendance à se lécher les doigts.

Avec plus d’une centaine de types différents de chaat, il a expliqué que de nombreux plats indiens peuvent varier considérablement en fonction de la région de l’Inde dont ils proviennent. Le profil de saveur du chaat doit être acidulé et épicé, mais la façon dont un chef y parvient et les ingrédients qu’il utilise dépend de sa créativité.

Le «chaat de fleur» du chef Saini est fait avec une fleur de courgette. Il fait mariner la fleur de courgette avec d’autres fleurs, créant un plat accrocheur et appétissant. Il admet que le plat de cuisine de rue ne figure pas couramment sur les menus des restaurants, mais le créer de cette manière peut faire découvrir aux gens des cuisines qu’ils n’ont peut-être pas goûtées auparavant.

Il a parlé avec passion de la façon dont il voulait changer la perception du monde de la cuisine indienne. « Je veux dire à tous mes collègues chefs cuisiniers de faire des plats qui ne sont pas connus du monde plus populaires ».