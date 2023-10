PARIS — La police a arrêté jeudi un homme qui grimpait sur la Tour Eiffel, ce qui a bloqué temporairement les visiteurs au sommet, notamment un journaliste de l’Associated Press et un couple de Washington, DC, qui ont décidé pendant l’attente de se marier.

Amir Khan avait prévu de proposer à Kat Warren plus tard jeudi dans un jardin parisien, loin de la foule, avec un dîner romantique sur la Seine également au menu.

Mais lorsque les remontées mécaniques ont été temporairement fermées à cause du grimpeur, bloquant le couple et d’autres personnes au sommet, Khan a décidé de créer sa surprise.

Pat Eaton-Robb, un journaliste de l’AP du Connecticut qui était également coincé là-bas, a eu leur histoire.

« Je pensais que nous pourrions rester ici plus longtemps que je ne l’imaginais », a déclaré Khan au journaliste de l’AP. «Je ne voulais donc pas manquer le dîner et elle voulait toujours qu’on me propose sur ou sous la Tour Eiffel. Alors je me suis dit : « Ça y est, c’est le moment. »

Et la réponse ?

« Oui bien sûr.

« Il avait de bonnes chances que je dise ‘Oui’ depuis le début », a déclaré Warren en riant.

De plus, lorsqu’on est coincé au sommet d’une tour de 330 mètres, comment peut-on dire « non » ?

Si cela s’était produit, « quelqu’un d’autre escaladerait peut-être la Tour Eiffel aujourd’hui », a-t-elle plaisanté.

Le grimpeur a été retrouvé entre les deuxième et troisième étages de la tour, a indiqué Alice Beunardeau, directrice de la communication du monument parisien. Une équipe spécialisée de pompiers grimpeurs a fait descendre l’homme et la police l’a arrêté, a-t-elle déclaré.

Beunardeau a déclaré qu’elle avait été informée par la suite que l’homme portait une banderole sur l’auteure-compositrice-interprète américaine Billie Eilish.

« Je pense que c’était ‘Libérez Billie Eilish' », a-t-elle déclaré. « Je n’en suis pas sûr pour le moment, mais à première vue, c’était le message. »

Eaton-Robb d’AP et son épouse Kathleen ont eu une visite d’une semaine à Paris, peu aventureuse : mardi, ils se trouvaient également dans une foule qui a été évacuée du château de Versailles en raison de problèmes de sécurité.

John Leicester a contribué depuis Le Pecq, France.