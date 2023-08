Bloquer le trafic ? Faites attention à cet arbitre du passage pour piétons de Toronto ou vous pourriez recevoir un carton jaune

Une intersection bloquée pendant les heures de pointe dans la circulation au centre-ville est un spectacle que de nombreux Torontois ne connaissent que trop bien, et un résident a donc décidé de prendre les choses en main et de commencer à affronter de manière ludique les conducteurs avec son sifflet et son carton rouge.

Vous avez peut-être vu Martin Reis habillé en arbitre de football non officiel dans un uniforme jaune vif, debout à l’intersection des rues Richmond et Peter, prêt à arbitrer ce qu’il appelle ses « matchs ».

Beau temps, mauvais temps, Reis se tient à ce coin – ou à d’autres intersections de la ville – prêt à siffler et à courir vers tout automobiliste fautif qui bloque le passage pour piétons ou la piste cyclable.

« Je m’amuse un peu, les gens sont [stuck] dans la circulation aux heures de pointe du centre-ville et pour moi, c’est une bonne façon de faire quelque chose de bien pour la communauté, espérons-le, de la rendre un peu plus sûre », a déclaré Reis.

Il dit qu’il était fatigué d’être en colère et de regarder les conducteurs bloquer la route et embouteiller la circulation – alors au lieu de rester fou, il a décidé de trouver l’humour dans la situation.

« Mon approche est que plus vous êtes en colère, plus vous devez être drôle », a déclaré Reis à CBC News.

« C’est parfois le seul moyen d’atteindre les gens. »

Reis, habillé en arbitre de soccer, brandit un carton rouge à un conducteur qui a bloqué le passage pour piétons des rues Richmond et Peter au centre-ville de Toronto. (Giacomo Panico/CBC)

Reis, qui travaille comme artiste de performance depuis plus de 20 ans, fait partie de la Fédération internationale des artistes amusants (FIFA), qui n’est pas affiliée à la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football.

Reis dit qu’il a eu l’idée de s’habiller en arbitre parce que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA se déroule actuellement. Il appelle cette performance « Crosswalk Referee », qui, selon lui, est destinée à être une manière « légère » de souligner les dangers d’être au centre-ville aux heures de pointe.

Il arbitre à certains des carrefours les plus encombrés de la ville depuis plusieurs semaines maintenant et dit qu’il prévoit de continuer.

« Les cartons jaunes et rouges sont un langage universel, donc la plupart des gens obtiennent les références du football », a-t-il déclaré.

Les conducteurs ont été coopératifs bien que parfois confus, tandis que les piétons et les cyclistes semblent apprécier le geste, a-t-il ajouté.

« C’est beaucoup moins cher que d’obtenir un vrai billet, donc ils sont un peu soulagés que je ne sois pas un vrai flic ou quoi que ce soit », a déclaré Reis.

« Certaines personnes sont perplexes, ce qui est bien. Je veux les faire réfléchir un peu à ce qui se passe. Mais certains d’entre eux sont vraiment amicaux et rient et ils comprennent. »

Reis se tient devant une camionnette, sifflant pour avoir bloqué le passage pour piétons des rues Richmond et Peter pendant la circulation aux heures de pointe de l’après-midi. (Giacomo Panico/CBC)

Jayden So, un résident de Toronto, a déclaré qu’il continuait de voir des vidéos de conducteurs de billets Reis sur les réseaux sociaux et ne pensait pas qu’il le rencontrerait à une intersection vendredi.

« Je pense que c’est cool, je trouve ça vraiment drôle », a déclaré So à CBC Toronto.

« Cela favorise également de bonnes normes de conduite et de sécurité. Il fait de très bonnes choses ici. »