Bloquer l’accès du convoi au centre-ville d’Ottawa n’était pas “réaliste”, a déclaré la commission

Le Service de police d’Ottawa (SPO) et son ancien chef n’ont eu d’autre choix que de permettre à des milliers de camions d’inonder le centre-ville de la ville lors des premières étapes de la manifestation du convoi de l’hiver dernier dans la capitale, et craignaient que leur arrêt ne risque d’aggraver une mauvaise situation.

C’est selon les observations finales publiées mardi par la Commission d’urgence de l’ordre public, qui examine la décision du gouvernement fédéral le 14 février d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin à l’occupation d’Ottawa et aux blocages similaires ailleurs.

Vingt parties ayant qualité pour agir à la commission ont soumis leurs arguments finaux. Ils comprennent des mémoires préparés par des avocats du SPO, l’ancien chef Peter Sloly et la Ville d’Ottawa.

Au cours de l’enquête publique, plusieurs témoins ont qualifié la décision initiale de l’OPS et de Sloly d’inviter les manifestants à garer leurs camions sur la rue Wellington de bévue majeure qui a ouvert la voie à l’impasse de trois semaines qui a suivi. Les experts policiers interrogés par CBC, dont le prédécesseur de Sloly, Charles Bordeleau, ont fait écho à cette opinion.

Selon les observations de Sloly, cependant, il n’y a jamais eu d’occasion d’arrêter les convois qui ont convergé vers la capitale le dernier week-end de janvier, dont certains étaient venus d’aussi loin que la Colombie-Britannique et les Maritimes.

“L’opinion maintenant exprimée avec le recul – que le SPO aurait dû empêcher tous les camions et véhicules du convoi d’entrer dans le centre-ville de la ville – n’était pas réaliste à la lumière des renseignements disponibles, des droits des manifestants en vertu de la Charte et de la logistique impliquée dans la barricade d’un ville », selon la soumission de Sloly.

L’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, quitte la barre après avoir témoigné devant la Commission d’urgence de l’ordre public à Ottawa le 28 octobre. (Blair Gable/Reuters)

Une « poudrière volatile »

Alors que certains des renseignements recueillis par le SPO et ses services de police partenaires suggéraient que quelques-uns des manifestants pourraient essayer de s’attarder après le premier week-end, la « poudrière dangereuse et volatile » qui s’est développée était « imprévue et sans précédent », selon la soumission.

“Il n’y avait aucun renseignement disponible à l’OPS qui prédisait les manifestations, les occupations, les fortifications et les actions illégales de la portée et de l’ampleur qui se sont produites pendant et après le premier week-end.”

En fait, selon le témoignage du chef adjoint Steve Bell, qui a temporairement pris le commandement de l’OPS après la démission de Sloly le 15 février, bloquer l’accès au centre-ville aurait nécessité le même nombre d’officiers qu’il a finalement fallu pour mettre fin à l’occupation. — environ 1 800, bien plus que ce que le SPO avait à sa disposition.

De plus, refuser aux manifestants l’accès des véhicules à la rue Wellington risquait de créer de nouveaux problèmes potentiellement plus graves, selon la soumission de Sloly.

« Le fait de ne pas fournir aux manifestants des sites de protestation significatifs aurait inévitablement entraîné des risques similaires ou supérieurs pour la sécurité publique dans le centre-ville – des risques tels que des véhicules bloquant les autoroutes et les ponts provinciaux, ou des hôpitaux et des établissements de santé ; ou une dispersion des camions dans les quartiers de la ville. .”

Les camions restent garés dans les rues Metcalfe et Slater au centre-ville d’Ottawa le 2 février. Les renseignements de la police recueillis avant l’arrivée des convois suggèrent que la plupart des manifestants partiraient après le premier week-end. (Christian Milette/CBC/Radio-Canada)

Le plan autorisait 3 000 camions

Le plan initial de l’OPS autorisait jusqu’à 3 000 camions à entrer dans le cœur de la ville ce premier week-end, mais selon sa soumission finale, “personne ne prévoyait que le volume de véhicules atteindrait le niveau qu’il a atteint”.

D’après ses propres renseignements, ainsi que ceux recueillis par la Police provinciale de l’Ontario (OPP) et d’autres organismes, la police d’Ottawa croyait également que les manifestants seraient « respectueux de la loi et coopératifs avec la police », il n’y avait donc aucune raison valable de leur refuser l’accès à l’enceinte parlementaire.

D’autres groupes de protestation avaient été autorisés à accéder directement à la rue Wellington, mais aucun n’avait à peu près le volume de gros véhicules arrivés fin janvier.

Malgré les rapports de renseignement suggérant que les participants au convoi étaient pacifiques, certains officiers supérieurs du SPO s’inquiétaient de la façon dont ils réagiraient s’ils se voyaient refuser l’accès au centre-ville de la ville.

« Arrêter les camionneurs et les empêcher d’entrer dans la ville avait le potentiel d’inciter les manifestants et de créer une situation instable, surtout compte tenu de la distance que certains camionneurs avaient parcourue pour exercer leur droit de manifester », selon la soumission de l’OPS.

Dans un échange de messages texte le 27 janvier avec un subordonné, le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, s’est également dit préoccupé par « la congestion qui surviendrait dans la ville d’Ottawa si les camions étaient empêchés d’entrer dans le centre-ville ».

Le jour suivant, “le grand nombre de véhicules rendait impossible de les empêcher de venir au centre-ville. La quantité de ressources nécessaires pour bloquer tous les accès aurait été énorme”, selon la soumission de l’OPS.

La police et les manifestants se sont affrontés devant la Colline du Parlement le 19 février. Quelque 1 800 agents de diverses juridictions ont pris part à l’opération. (La Presse canadienne)

La ville s’est appuyée sur l’OPS

Dans son mémoire final, la Ville d’Ottawa a noté que certains cadres supérieurs de la ville ont pris connaissance des convois à la mi-janvier et, le 21 janvier, ont reçu l’assurance d’un groupe de partage de renseignements dirigé par le SPO que la plupart des manifestants arriveraient, resteraient pour le week-end et partez tranquillement.

“Dans la pratique, la ville n’avait d’autre choix que de se fier à l’évaluation des risques du SPO”, selon le mémoire de la ville.

Pendant ce temps, certains conseillers municipaux captaient des signaux sur les réseaux sociaux indiquant que les manifestants prévoyaient d’occuper la capitale, et le chef d’une association hôtelière locale a averti qu’il avait été interrogé sur la possibilité de réserver des milliers de chambres pendant 90 jours. des informations qui ont été transmises à la fois à la ville et au SPO, selon des témoignages à la commission.

“Avant le premier week-end … OPS pensait que le Freedom Convoy serait un événement de trafic”, selon la soumission de la ville. “Contrairement à l’approche que le service de police de Toronto … et d’autres adopteront plus tard, le SPO n’a pas verrouillé de manière proactive Wellington et le centre-ville avant l’arrivée des premiers camions.”

Des témoins ont dit à la commission que la police de Toronto et d’autres villes avait adopté cette stratégie plus sévère en se basant sur ce qu’ils avaient vu se produire à Ottawa. En fait, la décision de bloquer l’accès des véhicules à Queen’s Park et aux environs “n’aurait pas été une tactique acceptable sans les événements d’Ottawa”, selon un résumé d’un échange entre le chef de la police de Toronto et un sous-chef du SPO.

Des partisans du convoi sont assis dans l’auditoire alors que le commissaire Paul Rouleau écoute le témoignage de Steeve Charland le 1er novembre. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Double standard?

Dans son mémoire final, la Coalition des résidents et des entreprises d’Ottawa a noté que plusieurs témoins de la police avaient déclaré qu’« avec le recul, c’était une grave erreur de permettre aux camions lourds et aux véhicules d’entrer dans le centre-ville ».

La coalition a également noté des incohérences dans certains des témoignages précédents, y compris “des preuves contradictoires sur la raison pour laquelle les véhicules du convoi étaient autorisés au centre-ville”, ainsi qu’une confusion quant à savoir qui a pris la décision finale de les autoriser.

“Dans la mesure où le SPO croyait – et l’a communiqué publiquement – qu’il ne pouvait pas bloquer l’accès des camions au centre-ville en raison de la Charte, la Coalition d’Ottawa soutient que cela semblait véhiculer un double standard quant à la manière dont les différentes manifestations sont traitées par la police”, selon la soumission de la coalition.

“De nombreux résidents et entreprises d’Ottawa ont perçu que la police accordait une latitude importante aux manifestants du convoi pour se livrer à des activités perturbatrices, alors qu’une telle latitude ne serait normalement pas accordée à d’autres types de manifestants.”

Le juge Paul Rouleau doit rendre les conclusions et les recommandations de la commission d’ici le 20 février 2023.