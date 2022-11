Bloqué sans nourriture ? Le drone comestible a des ailes à grignoter

C’est un scénario cauchemardesque. Vous faites une randonnée en montagne ambitieuse lorsque vous vous perdez, vous blessez ou vous échouez. La bonne nouvelle est que l’aide est enfin en route, mais la mauvaise nouvelle est que cela va prendre du temps pour vous atteindre et que vous n’avez plus de nourriture. C’est alors qu’un drone bourdonnant arrive pour atterrir. Non seulement vous obtenez les collations, les médicaments ou l’eau qu’il transporte, mais vous pouvez manger les ailes pour vous dépanner jusqu’à l’arrivée de l’équipe de secours.

Ce scénario pourrait devenir réalité. Une équipe de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a développé un prototype de drone comestible. La machine à croquer fait partie d’un projet plus large appelé RoboFood. RoboFood consiste à étudier les robots comestibles pour les humains et les animaux ainsi que les aliments qui se comportent comme des robots.

La l’équipe a publié son travail en ligne avec pour titre « Vers des drones comestibles pour des missions de sauvetage : conception et vol d’ailes nutritionnelles ». L’étude s’attaque au problème consistant à faire en sorte que les drones commerciaux transportent suffisamment de charge utile pour aider les personnes dans les situations d’urgence.

La conception utilise des composants d’apparence familière, mais la grande différence est que l’aile fixe est faite de gâteaux de riz et de gélatine qui, ensemble, contiennent 300 calories. IEEE Spectrum s’est entretenu avec l’auteur principal Bokeon Kwak qui a dit que le drone “a le goût d’un biscuit croustillant au riz croustillant avec une petite touche de gélatine crue”. Si vous êtes coincé et affamé, ce serait probablement délicieux.

RoboFood



Pour fabriquer les ailes, les chercheurs ont découpé des galettes de riz rondes à l’aide d’un découpeur laser et les ont collées avec de la gélatine pour créer une structure d’aile qui pourrait résister au vol. Le riz est fort, mais léger et toujours raisonnablement nutritif. Le drone serait une proposition à sens unique, mais la nature partiellement comestible signifie qu’il ne resterait pas beaucoup de débris.

L’idée des drones comestibles circule depuis des années. Nous avons rencontré un quadricoptère au chocolat en 2014 et une société aérospatiale britannique a parlé d’un drone comestible appelé Pouncer en 2017. Il semble que Pouncer ne soit pas entré en production, mais le concept général est bel et bien vivant avec le drone à ailes de gâteau de riz.

L’équipe du drone comestible a l’intention d’étudier les moyens de rendre le drone plus nutritif et de voir s’il pourrait ajouter plus de composants comestibles à la conception. Peu importe ce que vous pensez des gâteaux de riz comme aliment, dans une situation difficile, ils seraient comme la manne du ciel.