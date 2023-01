Bloqué par le sud-ouest et coincé avec des coûts inattendus

Olivia Laskowski était à Nashville et s’attendait à rentrer chez elle à New York le 27 décembre lorsqu’elle a reçu un SMS de Southwest Airlines la veille de l’annulation de son vol. Quatre jours et plus de 600 dollars plus tard, Mme Laskowski et son chat siamois, Pretzel, étaient enfin de retour à Brooklyn.

Le message texte de Southwest contenait un lien où elle pouvait consulter ses autres options de voyage. Mais lorsque Mme Laskowski, 25 ans, a tenté de réserver avec Southwest, le prochain vol disponible n’était pas avant le 11 janvier. Elle a fini par acheter un nouveau billet d’avion pour 478 $ (dont 125 $ pour Pretzel et 80 $ pour les sacs) via JetBlue qui a obtenu chez elle le 30 décembre. Southwest a dit à Mme Laskowski qu’elle serait remboursée pour son billet d’origine, et elle prévoit également de soumettre son reçu JetBlue pour remboursement. Jusqu’à présent, Southwest lui a offert 25 000 points pour ses ennuis.

“Parfois, vous avez des dépenses supplémentaires dans la vie et vous les écartez simplement et elles sont ce qu’elles sont”, a déclaré Mme Laskowski, qui travaille comme responsable marketing pour Partners Coffee. “Mais c’est le genre d’argent que j’aimerais vraiment récupérer parce qu’en tant que jeune qui vit probablement dans la ville la plus chère du pays, 600 $ font une grande différence pour moi.”