Bloqué par la Cour suprême, Biden veut que les électeurs aient le dernier mot sur son programme

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Après des coups durs portés à son programme par la Cour suprême, le président Joe Biden est déterminé à s’assurer que les électeurs auront le dernier mot.

Lorsque la majorité conservatrice du tribunal a effectivement tué son projet d’annuler ou de réduire les dettes fédérales de prêts étudiants pour des millions de personnes, Biden a déclaré: « Les républicains ont arraché l’espoir qu’on leur avait donné. » Lorsque les juges ont mis fin à l’action positive fondée sur la race dans les admissions à l’université, il a déclaré: « Ce n’est pas un tribunal normal. » Lorsqu’ils ont annulé Roe v. Wade et un droit national à l’avortement l’année dernière, le président a déclaré: « Les électeurs doivent faire entendre leur voix. »

Alors que Biden se dirige vers les élections de 2024, il se présente non seulement contre les républicains qui contrôlent la moitié du Congrès, mais aussi contre le bloc conservateur qui domine la plus haute cour du pays. C’est un changement d’approche subtil mais significatif envers la Cour suprême, la traitant davantage comme une entité politique même si Biden s’arrête avant d’appeler à une refonte.

Ce changement devient apparent dans tout, des messages de la Maison Blanche à sa stratégie juridique.

« Le président respecte l’autorité du tribunal, mais si ses jugements doivent être politiques et que des membres du tribunal le disent, il doit aux électeurs de préciser quelles sont ses positions et ce qu’il fait pour y remédier, », a déclaré Ron Klain, son ancien chef de cabinet.

« De nombreux membres du tribunal actuel ont témoigné que Roe est une loi établie et l’ont toujours annulée », a-t-il ajouté, faisant référence à la décision du tribunal sur l’avortement. « Cela a ses conséquences. »

Biden, qui dirigeait autrefois le Comité judiciaire du Sénat, se concentre sur la politisation du tribunal comme moyen d’encourager les électeurs à le soutenir. Pourtant, il n’a fait aucun effort pour apporter de grands changements à la cour.

Au lieu de cela, Biden exprime de plus en plus sa conviction que le tribunal abandonne l’interprétation constitutionnelle traditionnelle. Il dit aux électeurs qu’ils ont besoin de plus de démocrates au Congrès et d’un démocrate à la Maison Blanche pour contrer l’impact du tribunal à tendance conservatrice.

Biden a remporté sa part d’affaires, y compris sur l’immigration, devant un tribunal où les conservateurs détiennent une majorité de 6 contre 3. Mais la défaite du prêt étudiant a plafonné un mandat lorsque les juges ont imposé d’importants barrages routiers.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden souhaitait explorer d’autres moyens de poursuivre les mêmes priorités et d’expliquer au peuple américain les obstacles.

« Il n’y a que des avantages à se présenter contre le tribunal en tant qu’institution parce que le tribunal fait des choses extrêmement impopulaires et empêche le président de mettre en œuvre son programme », a déclaré Chris Kang, avocat en chef du groupe progressiste Demand Justice et ancien conseiller adjoint du président Barack Obama.

« Je pense qu’il est important de préciser que la Cour suprême rend impossible la mise en œuvre et l’avancement de politiques qui ne devraient pas susciter de controverse », a-t-il ajouté.

Les républicains s’efforcent de présenter Biden comme outrepassant son autorité légale dans la poursuite de son programme. Ils disent que les politiques de la Haute Cour sont en phase avec une grande partie du pays et qu’ils essaient de motiver leurs propres électeurs en soulignant ce que le GOP a réalisé grâce aux décisions de justice.

L’ancien président Donald Trump, lors de la récente conférence de la Faith and Freedom Coalition à Washington, a fait l’éloge des trois juges qu’il avait nommés à la Cour suprême. « Il y a exactement un an aujourd’hui, ces juges étaient les votes décisifs dans la décision historique de la Cour suprême mettant fin à l’atrocité constitutionnelle connue sous le nom de Roe v. Wade », a déclaré Trump.

Il a attiré une ovation debout en notant que «les conservateurs essayaient depuis 50 ans» de renverser cette décision. « Mais je l’ai fait et personne n’a jamais pensé que c’était une possibilité. »

D’autres responsables de l’administration ont déclaré que la domination conservatrice du tribunal avait réduit le coût politique pour Biden lorsque les juges ont sabordé certaines de ses actions légalement suspectes telles que les prêts étudiants et les mandats de coronavirus. Sur ce dernier point, la Cour suprême a annulé la tentative de Biden d’obliger les employés des grandes entreprises à se faire vacciner, mais a laissé l’exigence en place pour les travailleurs de la santé, bien qu’à ce moment-là, la pandémie ait commencé à décliner.

Klain a insisté sur le fait que tout ce que Biden avait proposé avait une base juridique solide et avait été approuvé par le Bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice.

« Il n’y avait aucun sens à prendre les questions juridiques à la légère ou simplement » faites-le et prenez tout ce que dit le tribunal « , a-t-il déclaré.

La confiance dans la Cour suprême est tombée à son plus bas niveau en au moins 50 ans après la fuite du projet d’avis dans l’affaire de l’avortement en 2022. Ceux qui voient favorablement le tribunal actuel sont en grande partie républicains.

Selon le rapport de septembre 2022 du Pew Research Center, seuls 28 % des démocrates et des indépendants à tendance démocrate voient désormais le tribunal d’un œil favorable, en baisse de près de 40 points de pourcentage depuis 2020. Et aux États-Unis, les gens sont de plus en plus favorables à la limitation des mandats.

Les opinions positives de la cour parmi les républicains et ceux qui penchent pour les républicains ont augmenté à 73 %. En conséquence, l’écart partisan est plus grand qu’à tout autre moment au cours des 35 années de sondages que Pew a effectués sur le terrain.

Les républicains se sont concentrés pendant des années sur la refonte du système judiciaire fédéral et de la Cour suprême. Lorsque le sénateur Mitch McConnell, RK.Y., était le chef de la majorité, il a même refusé de rencontrer en 2016 le choix d’Obama pour la Haute Cour – l’actuel procureur général Merrick Garland, juge fédéral à l’époque. La nomination a été bloquée jusqu’à ce qu’un président républicain, Trump, prenne le relais.

Les agents du GOP de l’establishment ont soutenu Trump en raison de sa promesse de nommer autant de juges que possible. Leur pari a réussi. Trump s’est retrouvé avec trois candidats à la Cour suprême et 54 juges de la Cour d’appel fédérale, remodelant les tribunaux pendant une génération.

Les démocrates comprennent enfin le pouvoir des juges en tant qu’outil de vote, et Biden a fait des nominations judiciaires une priorité, nommant un nombre record de juges pour un président à ce stade de son premier mandat, y compris certains des choix les plus divers à ce jour. judiciaire. Les aides de Biden prévoient de mettre en évidence ces réalisations lors de la campagne de réélection, mais reconnaissent que ce n’est qu’un petit baume à leurs problèmes à la Haute Cour.

Biden a commencé à avertir les électeurs de ce que la Cour suprême pourrait faire d’autre à l’avenir, qu’il s’agisse de faire reculer les droits au mariage homosexuel ou l’accès à la contraception.

« Le président Biden est direct avec le peuple américain sur les enjeux de ces décisions extrêmes qui laissent tomber des décennies de précédents de longue date pour leurs libertés fondamentales et leur vie quotidienne », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates.

Une partie de la réticence de Biden à aller plus loin pour remodeler la Cour suprême vient d’un sens de l’histoire. Ceux qui poussent au changement social se sont tenus aux côtés du tribunal après Brown v. Board of Education, une affaire majeure de droits civils, et même Roe v. Wade, soutenant son autonomie comme moyen d’aller de l’avant. S’éloigner de cela, en particulier pour un démocrate établi comme Biden, n’est pas facile.

Comme Biden l’a dit dans une interview avec MSNBC, « je pense que si nous commençons le processus d’essayer d’élargir le tribunal, nous allons peut-être le politiser pour toujours d’une manière qui n’est pas saine ».

Leah Litman, professeur de droit à l’Université du Michigan et co-animatrice du podcast « Strict Scrutiny » sur la Cour suprême, a déclaré que même s’il était peu probable que Biden aille aussi loin, « il y a une variété de choses que les politiciens démocrates pourraient exécuter cela leur permettrait en fait de repousser plus explicitement le tribunal.

Outre l’élargissement de la taille de la Cour suprême et / ou des tribunaux inférieurs, a-t-elle déclaré, d’autres options incluent la suppression de la compétence de la Cour suprême dans certaines affaires, la fixation de limites de mandat et la mise en œuvre de changements éthiques.

Tous, a-t-elle dit, sont des choses que le parti pourrait adopter « dans le cadre de sa reconnaissance que le tribunal s’est politisé ».

__

Suivez la couverture de l’AP sur la Cour suprême des États-Unis sur https://apnews.com/hub/us-supreme-court