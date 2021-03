Lorsque Ritesh Mehra, 43 ans, s’est enrôlé pour un séjour de quatre mois en tant que capitaine sur un pétrolier de gaz liquéfié en juillet dernier, il ne s’attendait jamais à être bloqué en mer jusqu’au printemps. « Deux fois, il est arrivé que les ports ne permettent pas le changement d’équipage », a déclaré Mehra à Reuters via Zoom depuis le pont du navire de 80 000 tonnes amarré à l’extérieur du port indien de Haldia. «Ma famille ne me fera plus confiance. Je leur ai donné des dates auxquelles je reviendrais à la maison à partir de décembre. Mehra, qui a 20 ans d’expérience en mer, tente également de soutenir les esprits de son équipage nerveux de 23 personnes, dont beaucoup sont aux prises avec la fatigue et l’isolement social.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy