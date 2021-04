LEEDS, Angleterre – Un match nul et vierge avec Leeds United n’a guère suggéré que Manchester United soit qualifié pour faire partie d’une Super League européenne, mais il y avait suffisamment de spectacles à Elland Road pour montrer à Ole Gunnar Solskjaer ce qui est nécessaire pour rendre son équipe authentique prétendants au titre. Leurs faibles espoirs de chasser les leaders de la Premier League Manchester City cette saison sont presque terminés après avoir été contraints de se contenter d’un point dans le West Yorkshire.

United a fait assez pour gagner, mais leur meilleur effort a été un coup franc de Marcus Rashford qui a été basculé athlétiquement par-dessus la barre transversale par Illan Meslier. Sinon, le gardien de but de Leeds a profité d’un après-midi relativement calme. La première rencontre de championnat entre les équipes à Elland Road depuis 2003 n’a rien du chaos de la victoire 6-2 de United à Old Trafford en décembre.

L’équipe de Solskjaer n’a perdu que quatre matchs de Premier League cette saison – le même nombre que City – mais en a tiré 10. Cela indique une pièce manquante de qualité d’attaque nécessaire pour décider des matchs serrés, et Solskjaer espère que cela pourra être résolu pendant le mercato d’été.

À deux reprises dimanche, Daniel James semblait avoir été envoyé mais a bouffi ses répliques. Une autre bonne chance est revenue à Bruno Fernandes mais il a traîné son tir au loin. La frustration des visiteurs a presque débordé en seconde période lorsque Harry Maguire et Fred ont été impliqués dans un échange en colère.

« Je pensais que nous avions bien joué, que nous avions dominé la deuxième mi-temps, que nous n’avions tout simplement pas le ballon qui nous tombait correctement dans les moments que nous avions », a déclaré Solskjaer après le match. « Quand deux équipes se rencontrent, vous créez des problèmes, vous résolvez des problèmes, elles vous donnent des éléments de réflexion et nous les avons faites s’adapter à nous. Nous avons mis un très grand changement. J’ai vu Leeds écraser des équipes en seconde période et c’était le cas. L’opposé.

« Vous ne perdez pas votre élan, nous sommes déçus de ne pas gagner mais les garçons ont beaucoup de respect pour Leeds. Ce ne sera pas quelque chose que nous considérons comme un déraillement de notre saison.

« Peut-être que nous avons raté cette étincelle. Avec quelques ajouts, nous cherchons toujours à renforcer l’équipe. »

Marcus Rashford et les attaquants de Manchester United n’ont pas réussi à trouver le fond des filets lors de leur match nul à Leeds. Peter Powell / PA Images via Getty Images

La débâcle de l’ESL des sept derniers jours a suscité un examen plus minutieux de la façon dont United est géré hors du terrain. Avant le coup d’envoi, un avion a survolé le stade portant le message «2 milliards de livres sterling volés de vitriers».

Sur le terrain, cependant, Solskjaer a de quoi être encouragé. Le record du club de matches à l’extérieur sans défaite a été porté à 24. Il s’agit également de 13 matchs invaincus en championnat depuis la défaite contre Sheffield United en janvier, et le football de la Ligue des champions sera garanti avec quatre autres points des cinq derniers matchs.

En janvier, il semblait que United était en lice pour le titre, mais la prochaine étape sera de maintenir un défi en avril et mai. Les tirages au sort devront être transformés en victoires.

« Nous devons gagner chaque match pour mettre la pression sur City », a déclaré Solskjaer. « Ce sont deux points perdus qui les rendent très sûrs. Mais nous continuons. Nous avons deux demi-finales à venir et Liverpool au milieu. C’était une semaine difficile la semaine dernière mais c’est la fin de la saison. Vous travaillez pour que chaque match compte. «

Leeds, à leur honneur, a disputé cinq matchs contre les Big Six à Elland Road et n’en a pas perdu un. Une place dans le top 10 lors de leur première saison en Premier League ne serait qu’une récompense pour la façon dont Marcelo Biesla et ses joueurs ont attaqué la division. À cinq matches de la fin, ils sont neuvièmes du tableau, devant la « Super League » Arsenal. Biesla, cependant, est toujours à la recherche d’une amélioration.

« Dans aucun des matchs contre les équipes du Big Six, à part contre Arsenal, nous n’avons pu dominer; mais les nuls contre Manchester City, Liverpool et Chelsea sont de bons matchs pour juger les joueurs », a-t-il déclaré. « Il est clair qu’en ce moment, nous ne pouvons pas entrer dans les jeux pour dominer ce type de jeux. Dominant pour essayer de gagner en ce moment, nous n’avons pas réussi. »

Pour United, l’accent est mis sur jeudi et la demi-finale aller de la Ligue Europa contre l’AS Roma. Solskjaer a déclaré à plusieurs reprises que les résultats de la ligue sont une meilleure mesure des progrès, mais il sait que gagner le premier trophée de son règne donnerait une tournure différente à la saison, en particulier si cela était combiné avec une deuxième place. Pendant une semaine environ, le défi de combler le fossé avec City peut attendre.

« Nous nous sommes concentrés sur le match, bien sûr, ce fut une semaine difficile », a déclaré Solskjaer. « Je suis vraiment content de la concentration des garçons, ils ont une telle détermination à terminer la saison en force. La déception de la Ligue Europa [last season] reste dans leur esprit et leur cœur. Nous nous concentrons sur la Roma et Liverpool entre les deux. «