Bloomingdale’s, Gap et Aldo cherchent à augmenter leurs ventes

Bloomingdale’s n’est que l’un des détaillants et des marques qui essaient d’exploiter le buzz de Barbie. Il a un pop-up avec des vêtements et des accessoires exclusifs inspirés de Barbie, ainsi qu’une boîte Barbie grandeur nature où les acheteurs peuvent prendre la pose.

De plus, des millions d’Américains ont une autre dépense qui revient cet automne : les remboursements des prêts étudiants reprennent après une pause de plus de trois ans liée à la pandémie.

Avec une touche de rose vif, les détaillants espèrent chasser le marasme estival et le blues de l’inflation. La marchandise Barbie, bien qu’éclos il y a des mois avant le film, montre comment les détaillants ont dû travailler plus dur et faire preuve de créativité pour attirer l’attention des acheteurs et les convaincre de payer le prix fort. Entreprises dont la société mère de Bloomingdale Macy’s détaillant à grande surface Cible et parent entraîneur Tapisserie ont mis en garde contre une baisse des ventes de marchandises discrétionnaires et d’articles coûteux aux États-Unis, car les consommateurs paient plus pour l’épicerie et dépensent pour des services comme les restaurants et les voyages.

Bloomingdale’s propose une collection exclusive de vêtements et d’accessoires pour femmes inspirés de Barbie pour sa marque privée Aqua. Il espère également attirer les acheteurs avec des vitrines sur le thème de Barbie sur Lexington Ave., des événements spéciaux et des coiffures gratuites.

Plus de 100 marques, dont Bloomingdale’s, Kohl’s , Crocodile et Écart ont des accords de licence ou d’autres accords avec le fabricant de jouets Mattel pour vendre de la mode, de la beauté, des accessoires sur le thème de Barbie et plus encore. Beaucoup de ces articles s’adressent aux adultes qui veulent canaliser des souvenirs d’enfance en enfilant des talons roses vifs ou en se prélassant sur un flotteur de piscine qui semble être venu. d’une maison de rêve Barbie.

NEW YORK CITY – Au milieu de Manhattan, les acheteurs peuvent entrer dans une boîte Barbie grandeur nature, prendre la pose devant une diapositive rose vif et parcourir des boucles d’oreilles, des robes et des bougies inspirées de la poupée en plastique emblématique.

« Cette collaboration avec Barbie Aldo est l’une de celles où peut-être que la pensée rationnelle passe par la fenêtre et vous vous dites simplement : ‘Ah, ça me rend si heureuse. Tellement bien. Je dois l’avoir' », a-t-elle déclaré.

Daianara Grullon Amalfitano, directrice de la marque et des produits d’Aldo, a déclaré que l’éclat et le rose vif pourraient aider les acheteurs à sortir d’un état d’esprit pratique et axé sur le budget.

Le grand magasin haut de gamme de Macy, Bloomingdale’s, propose la ligne Barbie the Movie x Aqua dans neuf magasins et en ligne, et mélangée à des marchandises d’autres marques. Jusqu’à présent, la marchandise Barbie « se vend incroyablement bien » et séduit les clients de toutes les générations, a déclaré Frank Berman, directeur du marketing du grand magasin.

La semaine dernière, Amazone , Walmart , Target et d’autres ont stimulé les ventes en offrant des remises plus importantes avec Amazon Prime Day et d’autres promotions concurrentes. Les consommateurs ont dépensé 12,7 milliards de dollars lors de l’événement de vente en ligne de deux jours aux États-Unis, ce qui représente une croissance de 6,1 % d’une année sur l’autre et un nouveau record, selon Adobe Analytics.

Les ventes discrétionnaires de marchandises générales ont chuté de 4 % en dollars en juin par rapport à la même période il y a un an, selon l’étude de marché Circana, la société fusionnée anciennement connue sous le nom de NPD Group et IRI. Les ventes unitaires de la catégorie ont chuté de 9 % au cours de cette période.

Oliver Chen, analyste de la vente au détail chez Cowen, a déclaré que les marques avaient capitalisé sur des tendances telles que le passage à un denim plus ample, le retour à des tenues plus habillées et plus adaptées pour les occasions et l’intérêt accru pour les produits de maquillage et de soin innovants.

« Chaque marque aime la nouveauté parce que la nouveauté crée le désir », a déclaré Chen.

Barbie est « un autre gilet de sauvetage flottant » auquel les détaillants peuvent s’accrocher, a déclaré Susan Fournier, professeur de marketing et doyenne de l’école de commerce de l’Université de Boston. La marque a une reconnaissance intégrée, une nostalgie qui résonne à travers les générations et un marketing gratuit intégré à cause du film.

Contrairement à d’autres marchandises sur le thème du cinéma, Barbie n’est pas seulement un logo qui peut être collé sur des t-shirts et des sacs à dos, mais une esthétique qui traverse les articles ménagers, le maquillage et les vêtements et canalise un optimisme dont de nombreux acheteurs peuvent rêver, a-t-elle déclaré.

« Nous sommes dans un monde assez désordonné », a-t-elle déclaré. « Nous sommes dans le monde post-Covid, qui a une tonne de bagages. Il y a une tonne d’anxiété. Et puis vous obtenez Barbie et c’est tout rose. Et je pense qu’il y a quelque chose de très profond dans cette faim. »

Elle a déclaré qu’une partie du pouvoir de la marque provenait de son héritage compliqué. Barbie est étroitement liée à la perfection, avec sa petite taille, sa belle maison et son beau petit ami. Pourtant, Barbie était également célibataire et est devenue astronaute avant le premier alunissage.

« Il y a quelque chose de puissant sur le plan culturel à vivre dans cet espace contradictoire », a déclaré Fournier.