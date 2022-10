Bloomberg: Sony est confiant dans le PSVR2, prévoit de produire 2 millions d’unités d’ici mars de l’année prochaine

Sony a déjà commencé la production de masse des casques PlayStation VR2 et maintiendra un rythme de production élevé jusqu’au lancement du casque au début de l’année prochaine, affirment des initiés cités par Bloomberg.

L’objectif est d’avoir 2 millions d’unités du casque d’ici mars 2023. Le rythme de production après le lancement sera ajusté en fonction des ventes initiales. La société s’approvisionne également en consoles PS5 car elle voudrait faire un gros effort marketing et elle doit avoir des unités des deux disponibles dans les magasins.

La VR souffre d’un problème de poule et d’œuf – les gens n’ont pas de casques VR, donc les développeurs ne font pas de jeux VR, donc les gens n’achètent pas de casques VR. Une grande poussée marketing aidera à résoudre le premier problème et Sony a également un plan pour le second.

UN Horizon Appel de la Montagne Le jeu VR a déjà été annoncé pour le PSVR2, une partie de la maison Horizon la franchise. Au total, plus de 20 titres VR sont en cours de développement par des développeurs internes et tiers.

Le PSVR original avait besoin de huit mois pour atteindre un million d’expéditions, ce qui met en contexte l’objectif de production de 2 millions – Sony est beaucoup plus confiant à propos de celui-ci. Cependant, il pourrait encore se retrouver derrière le Meta Quest 2, qui a déplacé 2,8 millions d’unités au cours des trois premiers mois de disponibilité (c’était il y a quelque temps, le total est maintenant de 17 millions, selon les données d’IDC).

Certains s’inquiètent du prix du PSVR2 car il sera bien plus avancé que son prédécesseur. Cependant, Meta a récemment augmenté le prix du Quest 2 de 100 $, poussant le prix de départ à 400 $ et donnant à Sony un peu de répit. 400 $ est également le coût du PSVR d’origine au lancement.

Cependant, le Quest est un casque autonome (bien qu’il puisse également être utilisé avec des PC), tandis que le PSVR2 nécessite une console PlayStation 5, ce qui rendra la barrière à l’entrée pour ceux qui n’ont pas déjà une PS5 plus élevée ( pour rappel, Sony a récemment augmenté le prix de la PS5 dans la plupart des régions).

La source