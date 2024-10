Bloomberg Philanthropies lance son plus grand défi des maires pour inspirer les dirigeants des villes du monde entier

La beauté de Rourkela, l’idée qui change la ville de l’Inde, réside dans sa simplicité. Donner aux agriculteurs un accès abordable à un entrepôt frigorifique pour leurs cultures réduit le gaspillage et augmente les ventes.

Ce qui a fait de cette idée un lauréat du Bloomberg Philanthropies Global Mayors Challenge annuel, c’est l’ambition de sa mise en œuvre. Rourkela a rendu l’entrepôt frigorifique abordable en l’alimentant avec des panneaux solaires. Il a recruté des femmes de la communauté pour gérer les unités, leur offrant ainsi de nouvelles compétences et une nouvelle source de revenus. Et cela a encouragé les agriculteurs à y stocker leurs excédents de production plutôt que de les vendre à prix réduit pour éviter leur détérioration sous la chaleur indienne.

« Ce n’est pas une nouvelle technologie. Ce n’est pas sorcier», a déclaré le commissaire de Rourkela, Ashutosh Kulkarni. «C’est une question d’idées. Je crois que les idées peuvent déplacer des montagnes.

Pour soutenir davantage d’idées innovantes émanant de villes du monde entier, Michael R. Bloomberg, ancien maire de New York et fondateur de Bloomberg LP et Bloomberg Philanthropies, a annoncé mercredi le plus grand défi des maires jamais organisé. L’initiative élargie fournira à 50 villes 50 000 $ et une invitation au Camp d’idées afin que les dirigeants municipaux puissent affiner et tester leurs idées. Les 25 villes ayant les meilleures idées recevront ensuite 1 million de dollars et le soutien technique nécessaire pour les mettre en œuvre.

« Ce nouveau défi permettra aux villes de repenser la façon dont elles fournissent les services essentiels de manière à mieux répondre aux besoins quotidiens des résidents », a déclaré Bloomberg dans un communiqué lors de la réunion Bloomberg CityLab 2024 à Mexico. « Bloomberg Philanthropies croit au pouvoir des villes d’influencer le changement et nous sommes impatients de voir les propositions audacieuses que les maires mettront en place – et d’aider leurs villes à leur donner vie.

Les idées les plus réussies pourraient être intégrées au nouveau programme Bloomberg Cities Ideas Exchange, dans lequel les dirigeants municipaux partagent ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, afin que d’autres villes puissent reproduire ces idées.

La maire de Phoenix, Kate Gallego, affirme que grâce au programme Bloomberg Cities, elle a déjà pris connaissance de manière informelle des programmes municipaux de plantation d’arbres à Freetown, en Sierra Leone, et de la manière dont Rochester, dans l’État de New York, a réussi à embaucher davantage de femmes dans le secteur de la construction – deux problèmes qui sont importants. importante dans sa ville. Et Gallego a partagé avec plaisir avec de nombreuses villes comment elle a lancé le programme « unités de carrière mobiles » de Phoenix, qui se rend dans les zones où les gens ont des difficultés de transport pour les informer des opportunités d’emploi et proposer des entretiens. Ce programme a également remporté le prix Mayors Challenge.

« Les villes sont le début de l’innovation pour le monde », a déclaré Gallego. « Nous proposons un grand nombre de solutions à différents défis et nous obtenons de vrais résultats. De nombreux pays ne parviennent pas à atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, mais de nombreuses villes sont en avance sur le calendrier. »

James Anderson, qui dirige le programme d’innovation gouvernementale de Bloomberg Philanthropies, s’est dit enthousiasmé par l’expansion de l’initiative Mayors Challenge, en particulier par l’accent mis sur la réimagination des services municipaux de base. Les nouvelles initiatives sont conçues pour amener les maires à rêver plus grand, a-t-il ajouté, car elles font avancer les choses.

« Les villes se soucient du bien-être du monde », a déclaré Anderson. « Nous vivons à l’ère urbaine. Les politiques et programmes mis en place par les maires façonnent le bien-être quotidien des citoyens.

Kulkarni, de Rourkela, a déclaré que le succès du programme d’entreposage frigorifique de sa ville a été encore plus satisfaisant parce que de nombreuses villes en Inde l’ont déjà reproduit et que d’autres pays envisagent également de lancer des programmes similaires.

Il a déclaré que le programme avait déjà éliminé 75 % des déchets de produits à Rourkela et augmenté les revenus des petits agriculteurs de la région de 25 %.

« J’ai rejoint la fonction publique pour m’assurer qu’il y ait des changements, que certaines personnes rentreront chez elles satisfaites », a déclaré Kulkarni. « Ils obtiendront quelque chose de tangible et voir ce changement nous donne de la satisfaction. »

______

La couverture de l’Associated Press sur la philanthropie et les organisations à but non lucratif reçoit le soutien de la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu. Pour toute la couverture philanthropique d’AP, visitez https://apnews.com/hub/philanthropy.