Bloomberg pense que la «meilleure» cuisine indienne est le monde à New York et Desis est indigné

Où est la meilleure cuisine grecque au monde ? Grèce. Où est la meilleure cuisine espagnole au monde ? Espagne. Ces réponses vous semblent un peu évidentes ? Ils le sont – mais pas si vous êtes un portail d’informations commerciales mondial à succès – alors votre réponse a peut-être été autre. Bloomberg Business s’est retrouvé dans le monde du contrecoup de Twitter pour avoir publié ce qui semble être plus qu’une simple prise de vue. Tard dans la nuit de samedi, le compte Twitter du portail d’affaires tout en partageant une histoire sur la façon dont » un duo de chefs-restaurateurs entreprenants bouleverse la sagesse culinaire de longue date « , à New York, aux États-Unis, a mentionné dans le tweet que « Le meilleur indien du monde la nourriture est à New York. »

Il n’a pas passé le test d’ambiance.

Alors que Bloomberg a peut-être laissé entendre que la meilleure cuisine indienne de Londres, ou la meilleure cuisine indienne du monde a maintenant trouvé sa place à New York, le tweet s’est révélé un peu sourd pour ne pas avoir manqué la partie très évidente du tweet lui-même. L’histoire liée au tweet de Bloomberg était également « New York a maintenant une meilleure cuisine indienne que Londres », ce qui n’est pas en soi une prise problématique. Mais certains paragraphes de l’article écrit par le journaliste indien Bobby Ghosh sont les lignes : « Pour l’instant, sachez qu’il n’y a rien de tel à Londres, ou même à New Delhi. » loin de ce que dit le tweet lui-même.

Les Indiens sur Twitter n’ont pas très bien accueilli cette opinion controversée, et ils n’ont certainement pas mâché leurs mots.

C’est juste vraiment drôle parce que la meilleure cuisine indienne que j’ai eue a été en Inde, mais peut-être que je n’ai pas passé assez de temps à New York https://t.co/TeSBv3FGZq– Sac à puces 🎠🃏 (@FleabagforLife) 25 juillet 2021

Dans l’article en question, Bobby Ghosh mentionne que Londres compte peut-être plus de restaurants que la capitale indienne New Delhi. Bien que cela en soi soit une prise controversée, car l’Inde est si diversifiée et les restaurants de différentes cuisines de différentes parties du pays, ainsi que de minuscules stands de nourriture, des dhabas et des milliers d’autres petits mangeurs constituent la scène culinaire indienne. Se limiter à cela uniquement dans les restaurants qui peuvent se permettre d’avoir une ambiance et un décor, est par nature une notion classiste. Certains des « joyaux cachés » de l’Inde se trouvent dans les ruelles des rues, dans les marchés bondés, dans les étals en plein air. Les lieux tirent leur réputation non pas de critiques fantaisistes sur une plateforme de restauration comme Zomato ou DineOut, mais par le bouche à oreille. New York peut certainement avoir une excellente cuisine indienne, mais le fait qu’elle soit la meilleure au monde, dépassant l’Inde elle-même, laisse peut-être à juste titre un goût amer dans la bouche des Indiens.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici