Bloomberg: pas de nouveaux AirPod cette année, les modèles Pro n’auront pas de potence

Apple n’a pas publié de conception mise à jour pour ses AirPods intra-auriculaires depuis 2019 et malgré les informations selon lesquelles de nouveaux modèles arriveront plus tard cette année, nous devrons peut-être attendre 2022, selon des sources avec lesquelles nous nous sommes entretenus. Bloomberg.

Les AirPods 3 auront des tiges plus courtes et un nouveau boîtier de charge. Nous avons vu ceux-ci dans des rendus divulgués et même une image en direct. Les nouveaux modèles sont censés obtenir un support pour Spatial Audio.





Fuite du rendu des AirPods 3 • Les AirPods 2 actuels

Les AirPods Pro 2 n’auront pas du tout de tige. Le design est censé faire ses débuts avec un nouveau casque Beats attendu le mois prochain (les Beats Studio Buds, peut-être?). Les nouveaux pros auront des capteurs de mouvement améliorés qui seront utilisés pour le suivi de la condition physique, selon le rapport.

Il n’est pas prévu de mettre à niveau les AirPods Max, bien que nous puissions obtenir des couleurs supplémentaires.

Mis à part les écouteurs, Apple développerait un nouveau HomePod qui aura un écran et une caméra pour FaceTime, similaire aux appareils Echo Show d’Amazon. Le HomePod inclurait prétendument certaines fonctionnalités de l’Apple TV, ce qui pourrait lui donner un avantage sur le design d’Amazon.

La source