Bloomberg: iPad mini à venir plus tard cette année avec une refonte majeure, remplacement de l’iMac 27″ en préparation

L’iPad mini est essentiellement le même depuis sa création, mais Bloomberg Mark Gurman dit qu’une refonte majeure est en bonne voie pour être lancée plus tard cette année. Gurman l’a appelé « la plus grande refonte de l’histoire de neuf ans » de l’iPad mini sur son Sous tension Podcast.

Le mois dernier, nous avons vu des rendus qui montraient des bords plus fins, pas de bouton TouchID Home et des côtés carrés, similaires à l’iPad Air. Cela fait suite à un rapport antérieur de Gurman qui affirmait les mêmes changements de conception.

Les lunettes plus fines permettront à Apple d’adapter un écran plus grand – de 8,5 à 9 pouces de diagonale, selon Ming-Chi Kuo, contre 7,9 pouces jusqu’à présent. Il y aura également d’autres changements, comme rejoindre ses grands frères et sœurs en échangeant le port d’éclairage contre un port USB-C. TouchID sera toujours à bord, mais intégré au bouton d’alimentation à la place.







iPad Air (2020) et iPad mini 6 rumeur • Le nouveau design de l’iPad mini sera basé sur l’Air

Le podcast contient d’autres détails intéressants sur les plans d’Apple. Il affirme que la société travaille au remplacement de l’iMac 27 pouces actuel qui utilise des processeurs Intel Core par un autre qui utilise du silicium Apple.

Ce ne sera pas l’Apple M1, mais l’un des prochains chipsets, le M1X peut-être. Notez que même s’il remplacera le modèle 27″, ce nouvel iMac peut avoir un écran plus grand. La nouvelle puce et l’écran pourraient permettre au nouveau modèle de remplacer l’iMac Pro, désormais abandonné, qui a fait ses débuts en 2017.

La gamme actuelle d’iMac 27 pouces (non pro) a été actualisée l’année dernière, elle n’est donc pas vraiment ancienne, mais elle ne correspond pas à la stratégie sans Intel d’Apple. Les seuls iMac alimentés par Apple à l’heure actuelle ont un écran de 23,5 pouces et utilisent le M1. Il n’est pas encore question de remplacer le modèle 21,5 pouces, qui n’a pas été touché depuis des années (il a un i5 de 7e génération).



L’iMac 23,5″ alimenté par M1

Vous pouvez vérifier la version gratuite de Allumer, où Gurman parle de la carte Apple et d’un rival potentiel de Square (une société de services financiers connue pour transformer les iPad en systèmes de point de vente). L’iPad mini, l’iMac et d’autres informations font partie du podcast payant.

