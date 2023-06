Bloomberg : Google cherche à déplacer la production de téléphones Pixel en Inde

Selon un nouveau rapport de Nouvelles Bloomberg, Google cherche activement à déplacer une partie de sa production de smartphones Pixel en Inde. Selon des personnes proches du dossier, Google est en pourparlers avec la filiale indienne de Foxconn – Bharat FIH, Dixon Technologies et Lava International en tant que partenaires potentiels pour la production de téléphones Pixel en Inde. L’Inde se présente rapidement comme une alternative viable à la Chine pour la production de smartphones après l’impact négatif du COVID et des politiques de restriction strictes.

Apple a transféré une partie de sa production d’iPhone en Inde ces dernières années et a assemblé ses iPhones localement depuis 2017. D’après des rapports du début de cette année, Apple prévoit de transférer jusqu’à 25 % de toute la production d’iPhone en Inde d’ici 2025 et jusqu’à 50 % d’ici 2027. Il sera intéressant de voir si Google et d’autres fabricants sont également disposés à consacrer davantage de leur fabrication à l’Inde dans les années à venir.

Source (mur payant)