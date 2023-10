Bloomberg finalise l’acquisition de Broadway Technology

NEW YORK, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ — Bloomberg a annoncé aujourd’hui la finalisation de son acquisition de Broadway Technology, un fournisseur de solutions technologiques financières de front-office hautes performances. La transaction rassemble deux activités hautement complémentaires, les solutions électroniques de gestion des ordres commerciaux (ETOMS) de Bloomberg et la solution de gestion d’exécution à faible latence de Broadway, et contribuera au développement d’une solution complète de gestion des ordres et de l’exécution à faible latence pour le crédit et les taux. marchés.

Le trading électronique des titres à revenu fixe continue de mûrir et, à mesure que les flux de travail se numérisent, les acteurs du marché recherchent des solutions évolutives qui leur permettent de rester compétitifs. Ensemble, les solutions de Bloomberg et de Broadway offriront à leurs clients des technologies innovantes multi-actifs à faible latence dans un domaine de plus en plus concurrentiel.

L’acquisition contribuera à poursuivre le développement de solutions complètes de gestion de l’exécution qui offrent une couverture d’actifs, une connectivité, une automatisation et une intégration accrues avec les flux de travail pré et post-négociation en réponse à la demande de solutions de plus en plus électroniques et automatisées. Selon la Coalition Greenwich août 2023 Pleins feux sur les marchés américains du crédit et des taux, l’avenir du commerce électronique se concentrera sur l’innovation et l’évolution plutôt que uniquement sur la croissance. L’analyse a également révélé une augmentation d’une année sur l’autre des échanges électroniques sur les taux américains et le crédit américain.

« Nous sommes ravis d’accueillir toute l’équipe de Broadway chez Bloomberg. Cette acquisition nous permet de proposer des solutions multi-actifs innovantes qui ont un impact significatif sur un marché obligataire de plus en plus électronique, sophistiqué et interconnecté », a déclaré Ben Macdonald, responsable mondial des produits d’entreprise chez Bloomberg. « Nous restons déterminés à investir dans notre activité et à capitaliser sur les opportunités qui nous permettent de fournir à nos clients des solutions qui assurent une interopérabilité entre les actifs et améliorent la valeur des produits et services de Bloomberg pour notre communauté. »

« Bloomberg et Broadway sont en synergie, et il s’agit d’une énorme opportunité dans la mesure où les deux sociétés valorisent la transparence, la collaboration, l’équité et la priorité accordée aux employés », a déclaré Michael Chin, PDG de Broadway. « En tant que membre de Bloomberg, nous sommes enthousiasmés par nos capacités élargies permettant de commercialiser un plus large éventail de solutions innovantes pour les clients existants et futurs.

Les clients des solutions technologiques de Bloomberg et Broadway continueront de bénéficier des mêmes niveaux élevés de service et d’assistance.

À propos de Broadway

Broadway est l’un des principaux fournisseurs de solutions fintech de front-office hautes performances destinées aux clients vendeurs et acheteurs, dont plus de la moitié des 50 plus grandes banques mondiales. Fondée en 2003 par des experts en logiciels d’entreprise et en trading quantitatif, Broadway compte des employés dans le monde entier et des bureaux à New York, Austin, Chicago, Londres, Toronto et Hyderâbâd. Pour en savoir plus, visitez www.broadwaytechnology.com



À propos de Bloomberg

Bloomberg est un leader mondial de l’information commerciale et financière, fournissant des données, des actualités et des informations fiables qui apportent transparence, efficacité et équité aux marchés. La société aide à connecter les communautés influentes de l’écosystème financier mondial via des solutions technologiques fiables qui permettent à nos clients de prendre des décisions plus éclairées et de favoriser une meilleure collaboration.

Pour plus d’informations, visitez Bloomberg.com/entreprise ou demander une démo .

SOURCEBloomberg