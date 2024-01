Bloomberg et d’autres milliardaires ont fait un don au Fonds de défense juridique d’Adams

Le maire Eric Adams a collecté 732 000 $ en moins de deux mois pour payer les frais juridiques liés à une enquête fédérale sur la collecte de fonds de sa campagne, selon un dossier soumis mardi.

Les contributeurs au fonds de défense de M. Adams comprennent un éventail d’acteurs fortunés du monde des affaires et de la politique, parmi lesquels au moins quatre ont été décrits comme milliardaires : l’ancien maire de New York Michael Bloomberg, l’oligarque ukraino-britannique Leonard Blavatnik, le véritable le magnat de l’immobilier et des engrais Alexander Rovt et l’investisseur en crypto-monnaie Brock Pierce.

Le fonds a jusqu’à présent dépensé 440 000 $, la majeure partie pour WilmerHale, le cabinet d’avocats engagé par M. Adams pour le représenter dans l’enquête, le dépôt montre.

La loi municipale autorise les élus à créer des fonds de défense pour financer les dépenses liées aux enquêtes pénales ou civiles qui ne sont pas liées à leurs fonctions gouvernementales et ne peuvent être financées avec l’argent public. Les fonds peuvent collecter jusqu’à 5 000 $ par donateur, mais ne sont pas autorisés à solliciter ou à recevoir des contributions de toute personne ayant des contrats avec la ville ou des affaires avec la ville.