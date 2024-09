Bloomberg : démission en masse du personnel d’Annapurna Interactive après l’échec des négociations de scission

L’ensemble du personnel d’Annapurna Interactive a démissionné ce mois-ci suite à un différend avec la propriétaire Megan Ellison, selon un communiqué. Rapport Bloomberg par Jason Schreier citant des personnes familières avec la situation.

Selon certaines informations, Nathan Gary, président d’Annapurna Interactive, et son équipe étaient en négociation avec Ellison pour transformer la division, qui édite des jeux vidéo, en une entité indépendante. Mais lorsque Ellison s’est retiré des négociations, Gary et d’autres dirigeants ont démissionné, suivis par une vingtaine d’employés.

Un porte-parole d’Annapurna Interactive a confirmé à Bloomberg que la société envisageait de transformer l’entreprise en une entité indépendante, mais les deux parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord, ce qui a conduit aux démissions.

« Notre priorité absolue est de continuer à soutenir nos partenaires développeurs et éditeurs pendant cette transition », a déclaré Ellison à Bloomberg dans un communiqué. « Nous nous engageons non seulement à poursuivre notre gamme de jeux existante, mais également à étendre notre présence dans l’espace interactif, tout en continuant à rechercher des opportunités pour adopter une approche plus intégrée de la narration linéaire et interactive dans le cinéma et la télévision, les jeux et le théâtre. »

Les développeurs qui ont des contrats d’édition avec Annapurna Interactive se seraient efforcés de trouver de nouveaux points de contact pour déterminer si la société continuerait à financer et à publier leurs jeux après les démissions massives.

Le porte-parole d’Annapurna Interactive a déclaré à Bloomberg que tous les jeux et projets existants resteront sous la responsabilité de la société, et le nouveau président Hector Sanchez aurait déclaré aux développeurs qu’il honorerait les contrats existants et remplacerait le personnel parti.

Il convient de noter que la société mère d’Annapurna Interactive, Annapurna Pictures, et non Annapurna Interactive elle-même, a récemment signé un accord avec Remedy Entertainment pour coproduire et cofinancer le développement de Contrôle 2ainsi que développer et produire les Alan Wake et Contrôle franchises pour le cinéma, la télévision et d’autres formats audiovisuels.