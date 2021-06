Bloomberg : Apple Watch avec capteur de température corporelle à venir en 2022

Il y a un nouveau Bloomberg rapport sur l’Apple Watch et il apporte plus de détails sur ce à quoi s’attendre cet automne et l’année prochaine également. L’Apple Watch de septième génération sera une mise à niveau incrémentielle par rapport au modèle actuel de la série 6 avec des cadres d’écran plus minces et un laminage d’écran amélioré, réduisant l’espace d’air entre le verre et l’écran tactile. La série 7 apportera également une connectivité ultra-large bande (UWB) améliorée.





Rendus Apple Watch Series 7 (Source : @RendersbyIan)

L’Apple Watch de 8e génération qui suivrait devait apporter des mesures de la pression artérielle, de la glycémie et des niveaux d’alcool. Le nouveau rapport de Bloomberg confirme qu’Apple travaille effectivement sur ces fonctionnalités mais mentionne également un capteur spécial de température corporelle.

Le moniteur de glycémie serait « dans plusieurs années » et permettrait aux personnes atteintes de diabète de surveiller leur glycémie sans réellement prélever du sang sur leurs doigts. Le capteur de température est une fonctionnalité plus réaliste qui pourrait arriver en 2022.

Bloomberg dit que les versions 2022 de l’Apple Watch comprendront également un modèle SE mis à jour et un tout nouveau modèle de sports extrêmes robuste.

La source (mur payant)