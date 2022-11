Bloomberg : Apple réduit la production d’iPhone 14 de 3 millions d’unités

Hier, Apple a confirmé une capacité de production inférieure pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max en raison des blocages COVID-19 en cours à Zhengzhou, en Chine. À présent Nouvelles Bloomberg rapporte que la production d’iPhone 14 et 14 Plus est réduite de 3 millions d’unités à 87 millions par rapport à l’objectif initial de 90 millions. Le rapport cite des personnes proches du dossier.

Un rapport précédent suggère que l’iPhone 14 Plus a pris un mauvais départ, Apple cherchant à fournir des partenaires pour arrêter la production de son iPhone grand écran plus abordable. L’iPhone 14 standard ne se porte pas non plus aussi bien qu’Apple l’espérait selon les derniers rapports avec un ralentissement de la demande sur plusieurs marchés avec une baisse notable en Chine.

