Bloomberg : Apple n’augmentera pas les objectifs de production de l’iPhone 14

Alors qu’elle se préparait à lancer la série iPhone 14, Apple pensait qu’elle devrait augmenter sa production jusqu’à 6 millions d’unités. Cependant, la demande n’a pas atteint les niveaux attendus, alors Cupertino a dit à ses fournisseurs d’abandonner les projets de construction de plus d’unités, selon des initiés cités par Bloomberg.

Cela signifie que l’objectif de production revient là où il était cet été – 90 millions d’unités. A noter que c’est pour toute la famille iPhone 14, mais force est désormais de constater que les quatre modèles ne se valent pas en termes de popularité.

L’iPhone 14 Pro et surtout le 14 Pro Max résonnent auprès des fans, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus (qui n’est pas encore commercialisé) sont moins populaires que les modèles vanille de l’an dernier. Au moins un fournisseur Apple rééquilibre sa production pour se concentrer davantage sur le duo Pro, selon des initiés.

Une partie du problème est que la Chine, un marché très important pour Apple, connaît un ralentissement économique (les marques locales de smartphones souffrent également). Cela a entraîné une baisse de 11 % des achats au cours des trois premiers jours de disponibilité de l’iPhone 14 par rapport à la famille iPhone 13 il y a un an.

La demande mondiale est également en baisse, dans un contexte de hausse de l’inflation et d’incertitude économique. Cependant, une partie du blâme pour la demande plus faible que prévu incombe également aux iPhone 14 et 14 Plus eux-mêmes – l’écart entre eux et leurs homologues Pro est plus grand qu’il ne l’a été ces dernières années, la mise à niveau par rapport à leurs prédécesseurs n’étant pas aussi importante.

