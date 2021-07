« Bloody ridicule »: scènes chaotiques alors que BOAT bloque le départ de la course olympique de triathlon masculin à Tokyo (VIDEO)

Alors que les 56 concurrents s’alignaient pour commencer la course, environ la moitié d’entre eux ont trouvé leur chemin encore bloqué par un bateau qui était adjacent à la plate-forme de départ.

Alors que le signal de départ sonnait, une multitude d’athlètes ont plongé dans l’eau pour lancer leur candidature à la gloire olympique – tandis que leurs rivaux restaient bloqués, leur route bloquée par le bateau.

Le navire, qui transportait apparemment une caméra, s’est rapidement écarté, mais il était déjà trop tard car la course a dû être relancée.

Le chaos s’est poursuivi, car de nombreux hommes qui avaient pris l’eau n’ont pas entendu le klaxon les rappelant au départ, ce qui signifie qu’une flottille de bateaux et de jet-skis a été déployée pour les repousser et les faire reculer.

Les scènes ont provoqué une grande perplexité en ligne, mais certains ont affirmé qu’elles avaient mis les athlètes en danger.

Un départ absolument SAUVAGE pour le triathlon masculin. Un bateau TV avec deux moteurs hors-bord était assis sur le chemin lorsque le coup de feu a été tiré, puis a essayé de faire marche arrière alors que les athlètes ont plongé dans l’eau. Cela a provoqué un redémarrage de la course, mais heureusement non un a été blessé. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK – Joe Pompliano (@JoePompliano) 25 juillet 2021

La course a finalement repris et a été remportée par le Norvégien Kristian Blummenfel, devant le Britannique Alex Yee et le Néo-Zélandais Hayden Wilde.

« J’ai vu le bateau sur le côté gauche et j’ai trouvé assez étrange que la cloche de départ sonne » a déclaré le médaillé d’or Blummenfelt par la suite.

« J’ai senti que le bateau était toujours devant le côté gauche du ponton, alors quand j’ai sauté, j’ai pensé que ce serait très probablement retiré et repartir.

« J’ai juste essayé de ne pas aller trop lentement mais de rester un peu à gauche et de voir les choses de manière positive, j’ai en fait eu un petit pré-échauffement avant le départ. »

Kristian Blummenfelt de Norvège célèbre sa victoire au triathlon masculin. Plus de photos des événements de lundi sur #Tokyo2020: https://t.co/2OM3kcliWz @hannahmckay88pic.twitter.com/WXiYwH2ZYV – Photos Reuters (@reuterspictures) 26 juillet 2021

Dans des conditions chaudes et humides à Tokyo, Blummenfelt est rentré à la maison en une heure, 45 minutes et quatre secondes, tombant au sol après avoir franchi la ligne d’arrivée, puis emmené voir les médecins.

Il est le premier Norvégien à remporter une médaille aux Jeux de Tokyo.