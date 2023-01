‘Bloody Mary’ de Lady Gaga sur Veena est une interprétation classique de Desi que vous ne voulez pas manquer

Les plateformes de médias sociaux abritent des genres musicaux mixtes qui créent leur propre créneau et trouvent également leur chemin vers l’échelle de la reconnaissance. Alors que la plupart de cette musique n’est peut-être qu’un mélange de chansons extrêmement populaires ou sous-estimées, certains esprits créatifs et talentueux proposent des rebondissements inhabituels sur des chansons que la plupart d’entre nous n’auraient jamais imaginées. Une vidéo qui a lentement gagné du terrain sur Internet montre une femme jouant une délicieuse interprétation de la chanson à succès de Lady Gaga Bloody Mary sur la veena avec une touche classique.

La vidéo a été partagée sur Instagram par un artiste veena nommé Kushala qui a recréé une partie de la chanson. Au début de la vidéo, on peut entendre Kushala dire : « Et si cette chanson était jouée sur la veena ? La vidéo se poursuit avec elle jouant une superbe reprise de Bloody Mary de Lady Gaga, qui ne manquera pas de vous faire sourire.

La légende du message disait « MERCREDI », qui était le nom de la série dont était issue la chanson. Elle a également tagué Lady Gaga, la plateforme de streaming Netflix et Jenna Ortega qui jouait le rôle de Mercredi Addams dans la série.

La vidéo, qui a été partagée il y a trois jours, a recueilli plus de 1 lakh likes, plus de 5,6 lakh vues et plusieurs commentaires d’utilisateurs reconnaissant son talent et louant sa créativité.

Un utilisateur a commenté: “Créatif et mélodieux.”

Un autre utilisateur a déclaré: “Cette chanson ressemble à desi bloody mary.”

Un utilisateur a également souligné: “La dernière partie sonnait comme si elle pouvait être mélangée avec impie.”

“Ouah !! C’est magique. C’est vraiment difficile de convertir une chanson en anglais, mais vous l’avez fait », a commenté un autre utilisateur.

Une autre chanson de couverture interprétée sur la veena par Kushala au début de l’année dernière a conquis de nombreux cœurs et amassé plus de 14 millions de vues sur Instagram. Pouvez-vous deviner de quelle chanson il s’agissait ? La chanson était Ali Sethi’s Coke Studio Original Pasoori, et cette interprétation est rapidement devenue une sensation sur les réseaux sociaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici