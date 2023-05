Bloody Daddy: Shahid Kapoor a facturé Rs 40 crore pour le film OTT? Voici ce qu’il a à dire

Shahid Kapoor est devenu Bloody Daddy pour son film OTT, et mon garçon, la bande-annonce est envoûtante. Les fans sont bouleversés par son apparence suave et sexy, et cela leur rappelle le film de gangsters Scarface d’Al Pacino. C’est un gros problème pour Shahid. Lors du lancement de la bande-annonce du film, Shahid a largement parlé du film et a même évoqué les rumeurs selon lesquelles il facturait 40 crores pour ce film, Bloody Daddy. Les fans sont amoureux de l’avatar d’action de Shahid Kapoor et l’appellent déjà un succès retentissant. Les fans s’excusent pour Shahid Kapoor d’avoir pris son image de chocolat trop au sérieux.

Shahid Kapoor a réagi en plaisantant en disant qu’il souhaitait que quelqu’un lui paie autant et a regardé son cinéaste, Ali Abbas Zafar, qui a également pris une drôle de fouille à cette déclaration de Shahid et a déclaré que c’était le moins qui ait été rapporté. Maintenant, nous nous demandons si Ali disait la vérité, mais parler des honoraires de Shahid pour ce film, Bloody Daddy, est totalement méritant ; l’acteur a fait des choix remarquables et montre ses prouesses d’acteur, ce qui prouve pourquoi il est toujours aussi pertinent et la star dominante de Bollywood.

Shahid avait fait ses débuts avec la série Web Farzi, et les fans étaient devenus gaga de lui, et maintenant Bloody Daddy va changer la donne. Parlant de la raison pour laquelle il choisit des films et des séries Web aussi destructeurs, l’acteur a déclaré en plaisantant que sa vie est très paisible et que sa femme ne crée pas de chahut, donc en choisissant de tels films, il apporte le chaos dans sa vie. Shahid, sacrément gentil.