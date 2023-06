Shahid Kapoor va assumer Ronit Roy, Sanjay Kapoor et plus dans Papa sanglant. Le film se rapproche de sa sortie maintenant et le battage médiatique et la manie ne font qu’augmenter de jour en jour. Le Ali Abbas Zafar directorial est l’une des sorties très attendues de juin 2023. BollywoodLife a eu la chance d’avoir un tête-à-tête avec l’antagoniste d’une beauté saisissante Ronit Roy. De son brief à la sortie de Bloody Daddy et plus encore, Ronit Roy a partagé avec nous le point de vue d’un acteur. Nous lui avons demandé beaucoup de choses et l’une d’elles était le débat du public sur le support de sortie.

Ronit Roy parle du débat sur la sortie OTT de Bloody Daddy

Eh bien, lorsque la bande-annonce de Bloody Daddy a été mise en ligne, les fans ont été bouleversés par l’aperçu de l’acteur. Le casting vedette a vraiment fière allure. En parlant de la bande-annonce, Bloody Daddy vous tient en haleine et en moins de 2 minutes, cela vous donne un frisson différent. Lorsque la bande-annonce est sortie, les fans se sont plaints du support de la sortie de Bloody Daddy. Beaucoup d’entre eux ont fait valoir que cela aurait pu facilement être une sortie en salles. Oui, les fans ont tellement aimé la bande-annonce. Nous avons demandé à Ronit Roy, qui a travaillé dans la télévision, les films et aussi OTT, maintenant, son avis sur la sortie sur la plate-forme OTT Jio Cinemas.

Ronit Roy dit à BollywoodLife que le dossier qu’il a reçu sur le thriller d’action était que Bloody Daddy est un « BIG SCALE OTT MOVIE ». L’acteur partage que cela n’a jamais été censé être une sortie en salles. « Dès le départ, il a été conçu comme un film OTT. » L’acteur polyvalent admet que la question de savoir si Bloody Daddy aurait dû être une sortie OTT ou une sortie en salles peut être discutable. Cependant, il a été conçu à l’origine uniquement comme un film OTT. Voilà, Ronit Roy vérifie les affirmations de Shahid Kapoor concernant la sortie d’OTT.

Regardez la bande-annonce de Bloody Daddy ici :

En parlant de Bloody Daddy, le film d’Ali Abbas Zafar marque les débuts de Shahid dans le genre action. Le film met également en vedette Sanjay Kapoor, Diana Penty, Rajeev Khandelwal, Ankur Bhatia et Vivan Bhatena dans des rôles clés. Shahid Kapoor joue un officier du NCB qui a une course avec un baron de la drogue joué par Ronit Roy. C’est un régal de voir Shahid et Ronit en action ensemble.